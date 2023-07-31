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美眾院跟進參院提案 對台軍售不再限防禦性武器

台灣新聞組／台北31日電
繼參院後，美國跨黨派眾議員近日提出「透過實力促進台灣和平法案」，要求美方優先處理對台軍售案，並將修改台灣關係法，停止限制售台武器須為防禦性質。圖為台灣軍方進行漢光演習。(本報資料照片)
繼參院後，美國跨黨派眾議員近日提出「透過實力促進台灣和平法案」，要求美方優先處理對台軍售案，並將修改台灣關係法，停止限制售台武器須為防禦性質。圖為台灣軍方進行漢光演習。(本報資料照片)

繼參議院後，美國跨黨派眾議員近日提出「透過實力促進台灣和平法案」，要求美方優先處理對台軍售案，並將修改台灣關係法，停止限制售台武器須為防禦性質。

中央社報導，美國民主黨籍眾議員巴帕斯（Chris Pappas）與共和黨籍眾議員班克斯（Jim Banks）28日聯合提出眾院版「透過實力促進台灣和平法案」（Taiwan Peace Through Strength Act），盼在中共侵台威脅升高之際，強化美國對台支持。

共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）6月14日已率先提出參院版「透過實力促進台灣和平法案」。

過去40多年來，由於受到「台灣關係法」限制，美國僅能提供防禦性武器給台灣。

法案將修改相關限制條文，授權美國行政部門提供「有助台灣嚇阻中國人民解放軍侵略的武器」，為台灣未來取得攻擊性武器奠定法律基礎。

針對美國對台軍售交付延宕達190億美元，法案提出一系列加快對台軍售措施，包括要求美國國防部長每年檢視美方防衛台灣作戰計畫，依此擬定一份事先批准、優先售台的軍事平台、科技與裝備名單。

此外，法案要求承包商優先製造售台軍事項目，不論合約簽訂順序為何。

在其他方面，法案要求美台進行常態性軍演、訓練與專業交流，並指示美國財政部成立「台灣重要彈藥添購基金」（Taiwan Critical Munitions Acquisition Fund），每年挹注至多20億美元，確保美國盟友在發動拒止任務捍衛台灣主權與領土前，擁有足夠彈藥庫存。

巴帕斯透過新聞稿表示，台灣持續面臨安全與主權威脅，美國必須重申對台支持，與台灣建立長期合作。他說：「法案將優先提升台灣面臨潛在衝突的韌性，加速急需資源的交付，確保台灣有能力有效地捍衛自己。」

班克斯呼應指出，有鑒於中國國家主席習近平極端發言，美國議員必須現在就拿出行動，嚇阻中國入侵台灣。

根據美國立法規則，法案須通過相關委員會審議，並在眾參兩院過關，才能遞交總統簽署後生效。

眾議員 共和黨 台灣關係法

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