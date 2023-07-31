國防預算增幅減半出現瓶頸 專家憂未來沒足夠經費維修

2024年國防預算增幅約6％，較2023年度的11％，增幅明顯減緩。（本報資料照片）

明年度中央政府總預算 將創歷史新高，其中國防預算擬編列近4400億元（台幣，下同，約140.3億美元）。學者指出，明年度國防預算編列數雖然可觀，但已出現「編列數增幅減半」與「作業維持預算可能無法足額編列」的現象，顯示國防支出的增加已遇瓶頸，未來可能出現花鉅資購入的武器卻沒足夠經費維修的窘境。

行政院長陳建仁上周主持明年度總預算審核會議，初步敲定明年度歲入2.7兆元，歲出約2.88兆元，歲入歲出短差1735億元，稅課收入約2.2兆元。全案預計8月24日行政院會通過後，送立法院審議。

在各部會預算方面，仍以國防部 規模最大，比起今年擬增加近300億元，約4400億元。衛福部因應後疫情 、少子女化等政策，將編列逾3000億元；交通部、經濟部也爭取超過千億元。

行政院表示，明年度總預算都還在籌編階段，後續仍待調整和協商，將於8月上旬向蔡英文總統報告後，才會最後拍板。

對於明年度國防預算編列現況，國防部截至記者截稿前暫無回應。國家政策研究基金會高級助理研究員揭仲則表示，2024年國防預算「編列數」雖然可觀，但已出現「編列數增幅減半」與「作業維持預算可能無法足額編列」的現象，顯示國防支出的增加已開始遭遇瓶頸，甚至可能在若干年後出現花鉅資購入的武器卻沒足夠經費維修的窘境。

揭仲指出，明年度國防部預算編列數4400億元，與今年度預算編列數4151億元相較，約增加249億元，增幅約6％。今年度國防部預算的編列數比去年度的編列數增加約425億元，增幅是11％，這顯示在國防支出、尤其是武器採購支出節節攀升之際，國防預算的編列金額卻已出現瓶頸。