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幻象雙座機延壽 空軍司令部：可再延用20年

記者洪哲政／台北31日電
幻象單座機的雷達、電戰系統與發射架因消失性商源導致妥善率不足，空軍也已請法原廠評估構型與系統性能提升與延壽的可行性。政策上確定將延用幻象機隊。（本報資料照片）
幻象單座機的雷達、電戰系統與發射架因消失性商源導致妥善率不足，空軍也已請法原廠評估構型與系統性能提升與延壽的可行性。政策上確定將延用幻象機隊。（本報資料照片）

空軍耗資1億5000萬餘元台幣（約477億美元），自6月起開始針對新竹基地九架機體即將屆壽的幻象2000-5雙座機，實施結構安全延壽評估。空軍司令部昨日表示，完成後幻象機體服役時間可再延長約20年。

據證實，這九架幻象雙座機因人員換訓所需，飛行時數高，達梭今年2月提供結構安全及機體延壽評估方案計畫，上月簽約開始執行。而幻象單座機的雷達、電戰系統與發射架因消失性商源導致妥善率不足，空軍也已請法原廠評估構型與系統性能提升與延壽的可行性。政策上確定將延用幻象機隊。

空軍新竹聯隊現有54架幻象戰機，包括單座機45架、雙座機九架，主要負責包括首都在內的北部六縣空防衛戍任務，機隊1997年服役至今已近26年，至今不管是機體、雷達、飛彈都面臨消失性商源零附件缺乏與逾壽的窘境。本月空軍與達梭原廠簽約，針對九架雙座機進行延壽評估驗證，全案預計2026年7月完成。

對此，空軍司令部昨日表示，幻象機服役迄今已屆中壽期，空軍依機隊管理需求委請原廠執行延壽評估。此案合約預算約1億5000萬餘台幣，預定於2026年完成後，幻象機體服役時間可再延長約20年。

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