美對台軍援 國台辦批加劇台海兵凶戰危

白宮國安會戰略溝通協調官柯比表示，美國很認真看待協助台灣提升自我防衛能力的責任。（路透）

白宮 28日宣布，提供台灣3.45億美元的國防防衛物資與服務、軍事訓練和教育，以援助台灣。大陸國台辦發言人陳斌華昨晚表示，民進黨 當局不斷乞求美國向其售武或提供軍援，強化與美軍事幻連，他們的所作所為正在把台灣變成「火藥桶」、「彈藥庫」，加劇台海兵凶戰危，並批評民進黨政府「倚美謀獨」，「如任由民進黨一條道走到黑，青年只能當炮灰」。

台國防軍事學者則表示，美對台軍援源自美國防授權法，除軍事意義外，等於美國把台灣視為準盟邦。另名軍事專家則認為，美對台軍援，凸顯台海情況比想像中嚴重。

國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲指出，拜登 政府十度宣布對台軍售，這是第一次提供台灣軍援，從白宮備忘錄可發現，此次提升台灣法律地位，這次對台軍援除了軍事意義外，更重要的是形同把台灣視為「準盟邦」，鞏固對台灣安全的承諾，也具備法律授權。

蘇紫雲說，美國國防安全合作署定義，原屬美軍自有裝備財產，在評估有多餘情況下，可列為移交盟邦的清單，其作業依「對外軍援法」與「軍備出口管制法」進行。

空軍前副司令張延廷則認為，美方提供軍援背後帶來的啟示，代表台海情況比想像嚴重，因此受到許多國家關注，「只有我們的人民不緊張，原因在於政府不敢講實際情況，只會粉飾太平」。

張延廷表示，此次漢光演習完全沒有無人機，違反戰爭原則，從俄烏戰爭就能看出無人機的重要性，台灣建軍整備跟國際脫節，落後太多。