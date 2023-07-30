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新聞評論／維持台灣繁榮發展 比誰進白宮重要

聯合報社論
民進黨主席、總統參選人賴清德說，當台灣總統可「走入白宮」，政治目標便已達成，卻隨即遭美方質疑。（本報資料照片）
民進黨主席、總統參選人賴清德說，當台灣總統可「走入白宮」，政治目標便已達成，卻隨即遭美方質疑。（本報資料照片）

賴清德說當台灣總統可「走入白宮」，政治目標便已達成；這是他的個人志業，卻隨即遭美方質疑，印證他的「不務實」。賴清德也把這次大選形容為「中南海與白宮的選擇」，同樣極不恰當；除貶抑了國家的主體性，也輕賤了人民的意志。台灣正面臨經貿衰退的困境，這才是賴清德和其他候選人必須直視的問題。不問民生經濟，卻奢談進白宮的大志，暴露賴清德對民意的疏離，恐非值得信賴的領導人。

三年新冠疫情結束，全球貿易未如預期復甦，反而陷入通膨加劇及成長遲緩的泥淖；對台灣這樣的出口導向國家而言，更是如臨深淵。台灣上半年出口年減18%，進口年減20%，在四小龍跌幅最深。央行將今年經濟成長預測下修至1.72%，主計總處則下修第二季成長為1.45%，全年成長下修為1.95%，基本上「保二」無望。賴清德卻大言不慚說，台灣經濟要成為「日不落國」，這若非對現實有認知障礙，就是刻意說謊。

對於台灣經濟的萎靡，財政部及央行認為，國際通膨及升息累積效應影響全球終端需求，從而壓抑台灣成長動能。這樣的觀點，並不全面。台灣的經濟困境，一則來自蔡政府連年的揮霍撒錢，遮掩了經濟體虛的事實，也讓國家資源流入效益欠缺的部門。再則，蔡政府近年親美反中，讓企業投資陷於觀望，不知何去何從；機器設備進口大幅衰退，反映了民間的徬徨。三則是，過度依賴電子資通產業，成長動能不夠多元。

此外，政府還迴避了一項重要事實：全球最大自由貿易區RCEP生效逾一年，主要貿易夥伴都被涵括，台灣卻不得其門而入，因而遭替代效應排擠。台灣五大出口市場同步下滑，這是關鍵因素，尤以東協為甚。中國大陸趁機將供應鏈延伸到東協，中間產品出口到當地，完成組裝再出口，對台灣機械化工等傳統產業當然是雪上加霜。農產品方面，大陸和東協互相拓展先進物流和電商平台，對比台灣，兩岸恰是一消一長。台灣上半年對東協出口計衰減17%，幅度相當可觀。

從RCEP效應，可知台灣經貿處境日漸逼仄。無法加入自貿協定，以致出口競爭力被高關稅抵消；幸而有零關稅的電子產業支撐大局，但也可見產業失衡的結果，貧富差距擴大。至於日本主導的CPTPP，則是台灣唯一的扭轉機會，但蔡政府爭取加入的步調始終落後大陸，而且不思排解北京的阻力。

CPTPP剛通過英國成為正式成員，對大陸、台灣的申請案則無共識。CPTPP是近年全球新型經貿規則的代表，市場開放模式及爭端解決等都有新的規範，尤其數據流通透明和禁止國企補貼等高門檻，使外界不看好中國大陸加入。但大陸商務部已向各成員國遞交申入的交流文件，說明修法等準備工作，努力清除入會障礙。反觀蔡政府，卻繼續堆疊政治障礙，忙著反對重啟服貿談判。殊不知，加入CPTPP一樣要面對外資進入市場的競爭，台灣可以不要一中市場，但不能成為貿易孤兒。對此，蔡政府提出了任何對策嗎？

馬政府當初推動ECFA，並非以大陸市場為終點，而是寄望兩岸經貿關係搭橋，最後能參與區域經貿協定，取得更大國際空間。但民進黨目光如豆，僅見政黨選舉利益，不見國家長期發展，才會把既有利基棄如敝屣。賴清德稱台灣經濟不能回頭走入一中市場，而他嚮往的白宮，卻把台灣排除在印太經濟架構之外。當台灣踱步於囧途，賴清德只在那裡奢想進白宮，都不必問人民是否安居樂業？

賴清德 白宮 央行

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