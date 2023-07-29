我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿拉斯加獵熊+美女陪睡 華男涉經營高端遊被起訴

洛縣警局執法攔截非裔少年 女警手槍走火成被告

成都世大運 台代表團進場仍稱「中華台北」

特派記者廖士鋒／北京29日電
中華台北代表團在成都世大運開幕式位列第104位進場。（圖／大專體總提供）
中華台北代表團在成都世大運開幕式位列第104位進場。（圖／大專體總提供）

成都世界大學運動會28日晚間舉行開幕式，「中華台北」代表團的相關待遇備受矚目。而最新畫面顯示現場的唱名仍稱為「中華台北」，不過大陸官媒央視的直播主持人則旋即逕改為「中國台北」介紹，這與2022年北京冬奧是一樣的處理方法。

成都世大運開幕前，28日上午才舉行記者會，根據官方消息，本屆世大運共有113個國家（地區）報名，6,500名運動員參賽，其中，男子運動員有3,512人，女子運動員有2,988人。

在運動員進場階段，中華台北代表團是排在「T」字頭的順序裡，前後分別為土庫曼、土耳其。但這與2022年北京冬奧兩場運動會排序有所差異，冬奧時中華台北進場順位為11位，在日本和香港之間進場。值得一提的是，28日晚間央視畫面並未拍到中華台北團的完整隊旗，而是拉近拍攝掌旗手，隨後拉遠拍攝全場觀眾的歡呼。

公開資料顯示，中華台北此次有170名運動員，參加兵乓球、羽球、武術等14個項目比賽，據了解，其中有12位原住民選手，包含阿美族、泰雅族與排灣族選手。

據官方消息，本屆世大運共設有18個大項和269個小項。按照賽程，7月27日，射箭、水球、籃球三個項目已經開始比賽，同時，17個項目已經開始賽前訓練，最後開賽的賽艇項目也將在7月30日開始賽前訓練。7月29日，武術、排球、乒乓球、射擊等11個項目開賽，將產生17枚金牌。

此前，大陸國台辦主任宋濤曾在4月20日會見到訪大陸的中華奧會主席林鴻道一行，而國台辦官網將此次會見稱為「宋濤會見中國台北奧會參訪團」，但林鴻道主席曾向本報表示，宋濤全程均以「中華台北奧會」稱呼我方。

當時宋濤指出，希望中華奧會繼續肩負起維護兩岸共識、維護「奧運模式」的責任，在兩岸體育交流以及重大國際賽事中發揮積極影響和作用，促進兩岸體育交流。

31屆世大運28日在成都開幕，圖為中華台北代表團進場。（圖／截自央視）
31屆世大運28日在成都開幕，圖為中華台北代表團進場。（圖／截自央視）

運動員 北京冬奧 原住民

上一則

賴清德中間選民停滯 小笠原：在野整合將威脅

下一則

日本學者解讀4民調：金溥聰壓制異音 阻藍分崩離析

延伸閱讀

成都世大運歷經兩度延期終開幕 5國領導人出席

成都世大運歷經兩度延期終開幕 5國領導人出席
成都「熊貓奶爸」遭爆出軌「睡粉」 對方懷孕後拉黑

成都「熊貓奶爸」遭爆出軌「睡粉」 對方懷孕後拉黑
王毅重登外交部官網部長位 陪習近平見外賓

王毅重登外交部官網部長位 陪習近平見外賓
世大運涉主權爭議 印度選手拒中「另紙簽證」

世大運涉主權爭議 印度選手拒中「另紙簽證」

熱門新聞

台灣新北市國寶級製茶師李葉煙全7月16日辭世，享嵩壽106歲。（中央社）

台灣頂級製茶師李葉煙全辭世 享嵩壽106歲

2023-07-22 14:12
前文建會主委鄭淑敏。(本報資料照片)

兩岸密使鄭淑敏 在美跌倒昏迷過世 享年78歲

2023-07-27 02:28
苗栗縣卓蘭鎮老庄溪一帶23日中午有民眾驚見溪裡疑似出現浮屍，警員、消防人員趕往打撈，結果虛驚一場。圖／民眾提供

台溪流驚見女性裸屍…警消趕往打撈 真相超尷尬

2023-07-25 18:55
南韓警方21日消息指出，多地警方近日接獲民眾通報收到可疑國際包裹，疑似含有有毒物質，且大多來自台灣。擷取自YouTube

不明毒氣包裹南韓引恐慌 台急澄清：中國寄出

2023-07-21 10:56
鴻海創辦人郭台銘動作頻頻，獨立參選箭在弦上。（本報資料照片）

王金平託人勸退 郭台銘怒了稱「要有動作」

2023-07-28 02:30
侯友宜緊緊抓住韓國瑜的的肩膀，並不斷與韓說話，引導他往前走，侯在肢體動作中，展現滿滿對韓國瑜的誠意。（記者張睿廷／攝影）

和解大擁抱 韓國瑜獲侯友宜當面道歉 許願盼侯下架民進黨

2023-07-22 21:42

超人氣

更多 >
值得三思…做這五件事 恐有損個人信用

值得三思…做這五件事 恐有損個人信用
有助識別和保護行李 20元行李束帶、吊牌省煩惱

有助識別和保護行李 20元行李束帶、吊牌省煩惱
港媒：中國火箭軍司令員李玉超等3高層被查落馬

港媒：中國火箭軍司令員李玉超等3高層被查落馬
保持大腦健康 神經科學家做這五件事

保持大腦健康 神經科學家做這五件事
疫後前途渺茫壓力攀升 中國年輕人選擇「出逃」海外

疫後前途渺茫壓力攀升 中國年輕人選擇「出逃」海外