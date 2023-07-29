成都世大運 台代表團進場仍稱「中華台北」

中華台北代表團在成都世大運開幕式位列第104位進場。（圖／大專體總提供）

成都世界大學運動會28日晚間舉行開幕式，「中華台北」代表團的相關待遇備受矚目。而最新畫面顯示現場的唱名仍稱為「中華台北」，不過大陸官媒央視的直播主持人則旋即逕改為「中國台北」介紹，這與2022年北京冬奧 是一樣的處理方法。

成都世大運開幕前，28日上午才舉行記者會，根據官方消息，本屆世大運共有113個國家（地區）報名，6,500名運動員 參賽，其中，男子運動員有3,512人，女子運動員有2,988人。

在運動員進場階段，中華台北代表團是排在「T」字頭的順序裡，前後分別為土庫曼、土耳其。但這與2022年北京冬奧兩場運動會排序有所差異，冬奧時中華台北進場順位為11位，在日本和香港之間進場。值得一提的是，28日晚間央視畫面並未拍到中華台北團的完整隊旗，而是拉近拍攝掌旗手，隨後拉遠拍攝全場觀眾的歡呼。

公開資料顯示，中華台北此次有170名運動員，參加兵乓球、羽球、武術等14個項目比賽，據了解，其中有12位原住民 選手，包含阿美族、泰雅族與排灣族選手。

據官方消息，本屆世大運共設有18個大項和269個小項。按照賽程，7月27日，射箭、水球、籃球三個項目已經開始比賽，同時，17個項目已經開始賽前訓練，最後開賽的賽艇項目也將在7月30日開始賽前訓練。7月29日，武術、排球、乒乓球、射擊等11個項目開賽，將產生17枚金牌。

此前，大陸國台辦主任宋濤曾在4月20日會見到訪大陸的中華奧會主席林鴻道一行，而國台辦官網將此次會見稱為「宋濤會見中國台北奧會參訪團」，但林鴻道主席曾向本報表示，宋濤全程均以「中華台北奧會」稱呼我方。