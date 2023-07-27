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台積電美廠有機會？參院表決 允許部分半導體廠免環評

編譯季晶晶／綜合外電
參院通過一項議案，允許部分半導體項目免於環境審查。（路透）
參院通過一項議案，允許部分半導體項目免於環境審查。（路透）

為了加快興建新半導體廠，參院27日通過立法，免除某些設廠計畫通常會很冗長的環境審查。

這項立法被列入年度國防政策法案的修訂案中，並以94比3的票數獲得通過，凸顯出兩黨議員對迅速擴大美國半導體產業的廣泛支持。

環評豁免將適用於根據「CHIPS和科學法案」獲得資助的特定計畫。該法案527億美元補貼還未到位，但在幾十年來晶片生產轉移亞洲後，資金補助的承諾已在全美各地吸引到多筆民間投資

參院版的國防法案通過之後，必須再與眾院通過的版本進行協調。兩黨議員都表示，半導體投資有助美國擺脫外國技術供應鏈，同時在國內創造高薪的製造業職缺，這是拜登競選連任的關鍵政見。

環評豁免提案的參議員包括亞利桑那州的員凱利（Mark Kelly）和俄亥俄州的布朗（Sherrod Brown），他們代表的州正在新建晶圓廠：台積電正在亞利桑那的鳯凰城興建大型晶圓廠，英特爾（Intel）在俄亥俄郊外的大型設施也已動工。兩家公司都有缺乏合格工人的問題。而豁免環評的許可旨在限制進一步的延誤。

想符合豁免條件的項目必須已在建，州級審查至少與「國家環境政策法」規定的審查一樣嚴格，使用聯邦資金的比率不超過總成本的15%，或僅止於擴建現有廠址，規模擴大不會超過一倍以上。

投資 參院 俄亥俄州

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