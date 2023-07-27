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蔡確診視察漢光 桃機首度演練反空降

台灣新聞組／桃園27日電
國軍漢光39號演習實兵操演26日首度在桃園國際機場實施反空機降操演。(記者季相儒／攝影)
國軍漢光39號演習實兵操演26日首度在桃園國際機場實施反空機降操演。(記者季相儒／攝影)

國軍「漢光39號演習」實兵演練昨日進入第3天，在桃園國際機場實施反空機降演練，剛確診新冠肺炎的蔡英文總統，身穿迷彩服和防彈背心、戴鋼盔、口罩視察。

這是桃機啟用44年以來，首次在機場進行軍事演習。演習假定紅軍特工潛入桃機航廈發動攻擊，航警雖以優勢火力壓制並殲滅敵軍，但敵方引爆炸彈造成火災及人員傷亡，消防救護人員趕抵灌救並將受傷人員包紮後送，在民防團隊協助下瓦解敵軍首波攻勢。

隨後紅軍又派遣2架AH-64E阿帕契直升機攻擊桃機地面部隊，藍軍雖出動復仇者飛彈車攔截，但紅軍4架UH-60M黑鷹直升機載運特戰兵空降機場、攻占航廈並拘禁人質，但藍軍以火力圍殲紅軍，獲得勝利。

另外，國軍在桃園中油煉油廠實施「國家關鍵基礎設施防護演練」，科目模擬國家基礎關鍵設施遭敵軍攻擊，陸軍6軍團與警方聯合禦敵，將敵軍殲滅於大門。另外，也模擬敵軍出動直升機空降部隊襲擊，紅、藍兩軍短兵相接交火。

蔡英文總統由國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正等人現身桃煉廠大樓制高點聽取簡報，演練隨即開始，現場槍聲大作，民眾直呼震撼逼真。

蔡總統除勗勉軍警文參演部隊，特別提醒廠方平時要多加演練網路的攻防應處，降低設施遭網路攻擊的風險和影響。據了解，蔡今日將繼續視導軍方在新北八里實施的「第三作戰區聯合反登陸作戰」操演。

另外，金門防衛指揮部昨天清晨5時許也在后湖砲陣地實施聯合反登陸作戰操演，8吋榴砲、155加農砲及120迫擊砲等輕重火砲一字排開，依序對海實施射擊，重砲射擊後的聲浪在空中呼嘯，震撼力十足。

蔡英文總統（左）確診新冠肺炎，26日依然前往桃園煉油廠視導漢光39號演習。(圖：...
蔡英文總統（左）確診新冠肺炎，26日依然前往桃園煉油廠視導漢光39號演習。(圖：總統府提供)

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