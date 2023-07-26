我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

來美中國月嫂搶手 月薪可達萬元 懷孕第八周前須搶訂

從亞歷桑納走私178噸回收物資 加州1家8口涉詐760萬

白宮說踩紅線 學者：賴清德難進AIT總部 美警告勿成扁2.0

記者陳熙文、周佑政／台北26日電
副總統賴清德。（本報資料照片）
副總統賴清德。（本報資料照片）

副總統賴清德預計8月出訪巴拉圭，並過境美國，各界都關心行程有沒有可能出現外交突破。美國國務院和美國在台協會（AIT）皆在第一時間提及「慣例」，但賴清德日前脫口「走入白宮」說，觸碰美國紅線，有學者分析認為，賴要在美國得到特殊禮遇、甚至以副總統身分走入AIT總部，都非常困難。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正表示，關鍵在於AIT總部的地點敏感、鄰近華府，屬於大華府地區；對於過境美國，賴清德或許有所期待，但美國有美國的立場，必須遵守一中政策，再加上台灣總統、副總統從前過境美國也沒有進入AIT總部的前例，賴清德以副總統身分過境，自然走進AIT總部的機會不大。

對賴清德過境美國行程，外交部表示，台美雙方仍協調安排中，依雙邊默契與慣例，行程確定後會適時對外說明。

總統府日前宣布賴清德將以總統特使身分出訪友邦巴拉圭，並安排過境美國。對於北京方面抗議，國務院與AIT接力為賴清德過境美國滅火；然而，賴清德7月10日出席「全國宜蘭旅外鄉親賴清德後援會座談會」，拋出「走入白宮」的說法，傳令美方相當不滿，英國金融時報7月20日甚至報導美方已向賴團隊表達關切。

有專家私下表示，美國努力淡化賴清德過境美國，賴卻口出此言，等於給美方扯後腿，外媒報導形同美方向賴清德放話。他分析，報導中雖有訪問美國資深官員表示，白宮並未與賴清德、他的競選團隊和幕僚接觸，但後面又加一句：「他（美國資深官員）拒絕回答美國其他行政部門有向台北表達關切，也表示行政部門不會公開回應賴清德說法」，文字令人玩味，這透露出美方其他行政部門有向賴清德表達關切的可能性。

他並點出，報導中特別提及前總統陳水扁，由於扁執政時期經常做出未與華府協調的非預期性行動和發言，讓華府對台灣信任度下滑，這是對賴清德非常明顯的警告，希望他不要成為陳水扁2.0；賴清德幕僚團隊在擬新聞稿時，全然沒注意到可能踩到紅線。

政大外交系主任盧業中則提醒，美國最關心賴清德是否如蔡英文總統一般謹慎、務實，而賴也一直表明未來將延續蔡英文路線，但他近期這樣的講法，可能讓美國再度憂心，萌生「賴清德畢竟不是蔡英文」之感。

賴清德日前的「走進白宮」說法，引發爭議，美方再次透過金融時報釋出「疑賴論」。民進黨前立委林濁水今天表示，不必懷疑，「『現在』一旦賴清德副總統進白宮，中國大陸至少軍事演習強度肯定超過裴洛西訪台時」。

賴清德 AIT 白宮

上一則

新聞評論／前瞻變錢坑 鄭文燦誑語「經濟變好」

下一則

漢光演習 首次移師金門大橋 軍事迷搶拍

延伸閱讀

「白宮說」踩紅線 台學者：賴過境美國 難進AIT總部

「白宮說」踩紅線 台學者：賴過境美國 難進AIT總部
新聞評論／民進黨撇同根同源 媽祖關公也除籍？

新聞評論／民進黨撇同根同源 媽祖關公也除籍？
賴清德要推國家希望工程 盼對等尊嚴與中對話

賴清德要推國家希望工程 盼對等尊嚴與中對話
侯友宜、賴清德拚場 搶嘉義同鄉會選票

侯友宜、賴清德拚場 搶嘉義同鄉會選票

熱門新聞

南韓警方21日消息指出，多地警方近日接獲民眾通報收到可疑國際包裹，疑似含有有毒物質，且大多來自台灣。擷取自YouTube

不明毒氣包裹南韓引恐慌 台急澄清：中國寄出

2023-07-21 10:56
台灣新北市國寶級製茶師李葉煙全7月16日辭世，享嵩壽106歲。（中央社）

台灣頂級製茶師李葉煙全辭世 享嵩壽106歲

2023-07-22 14:12
新北市21歲黃女在等候公車時，遭從17樓落下冷氣機砸中頭部，送醫搶救仍不治。(記者王長鼎／翻攝)

17樓冷氣掉落砸死女大生 同行姊姊急施CPR救不回

2023-07-20 10:07
新北市21歲黃女等候公車時，慘遭從17樓落下冷氣機砸中頭部，送醫搶救至下午2時30分宣告不治。(記者王長鼎／翻攝)

天降橫禍 冷氣17樓墜下 砸死公車站等車21歲女大生

2023-07-20 04:20
苗栗縣卓蘭鎮老庄溪一帶23日中午有民眾驚見溪裡疑似出現浮屍，警員、消防人員趕往打撈，結果虛驚一場。圖／民眾提供

台溪流驚見女性裸屍…警消趕往打撈 真相超尷尬

2023-07-25 18:55
侯友宜緊緊抓住韓國瑜的的肩膀，並不斷與韓說話，引導他往前走，侯在肢體動作中，展現滿滿對韓國瑜的誠意。（記者張睿廷／攝影）

和解大擁抱 韓國瑜獲侯友宜當面道歉 許願盼侯下架民進黨

2023-07-22 21:42

超人氣

更多 >
秦剛被免去中國外交部長職務 王毅回鍋兼任外長

秦剛被免去中國外交部長職務 王毅回鍋兼任外長
秦剛遭免職 成為中共史上任期最短的外長

秦剛遭免職 成為中共史上任期最短的外長
2024年起 美國公民遊歐洲須申請並付費

2024年起 美國公民遊歐洲須申請並付費
12星座女生最亮眼一刻：金牛煮飯、這個星座孤單時最讓人喜愛

12星座女生最亮眼一刻：金牛煮飯、這個星座孤單時最讓人喜愛
秦剛消失一個月後免職 學者：習顏面無光、但問題不大

秦剛消失一個月後免職 學者：習顏面無光、但問題不大