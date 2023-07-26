白宮說踩紅線 學者：賴清德難進AIT總部 美警告勿成扁2.0

副總統賴清德。（本報資料照片）

副總統賴清德 預計8月出訪巴拉圭，並過境美國，各界都關心行程有沒有可能出現外交突破。美國國務院和美國在台協會（AIT ）皆在第一時間提及「慣例」，但賴清德日前脫口「走入白宮 」說，觸碰美國紅線，有學者分析認為，賴要在美國得到特殊禮遇、甚至以副總統身分走入AIT總部，都非常困難。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正表示，關鍵在於AIT總部的地點敏感、鄰近華府，屬於大華府地區；對於過境美國，賴清德或許有所期待，但美國有美國的立場，必須遵守一中政策，再加上台灣總統、副總統從前過境美國也沒有進入AIT總部的前例，賴清德以副總統身分過境，自然走進AIT總部的機會不大。

對賴清德過境美國行程，外交部表示，台美雙方仍協調安排中，依雙邊默契與慣例，行程確定後會適時對外說明。

總統府日前宣布賴清德將以總統特使身分出訪友邦巴拉圭，並安排過境美國。對於北京方面抗議，國務院與AIT接力為賴清德過境美國滅火；然而，賴清德7月10日出席「全國宜蘭旅外鄉親賴清德後援會座談會」，拋出「走入白宮」的說法，傳令美方相當不滿，英國金融時報7月20日甚至報導美方已向賴團隊表達關切。

有專家私下表示，美國努力淡化賴清德過境美國，賴卻口出此言，等於給美方扯後腿，外媒報導形同美方向賴清德放話。他分析，報導中雖有訪問美國資深官員表示，白宮並未與賴清德、他的競選團隊和幕僚接觸，但後面又加一句：「他（美國資深官員）拒絕回答美國其他行政部門有向台北表達關切，也表示行政部門不會公開回應賴清德說法」，文字令人玩味，這透露出美方其他行政部門有向賴清德表達關切的可能性。

他並點出，報導中特別提及前總統陳水扁，由於扁執政時期經常做出未與華府協調的非預期性行動和發言，讓華府對台灣信任度下滑，這是對賴清德非常明顯的警告，希望他不要成為陳水扁2.0；賴清德幕僚團隊在擬新聞稿時，全然沒注意到可能踩到紅線。

政大外交系主任盧業中則提醒，美國最關心賴清德是否如蔡英文總統一般謹慎、務實，而賴也一直表明未來將延續蔡英文路線，但他近期這樣的講法，可能讓美國再度憂心，萌生「賴清德畢竟不是蔡英文」之感。

賴清德日前的「走進白宮」說法，引發爭議，美方再次透過金融時報釋出「疑賴論」。民進黨前立委林濁水今天表示，不必懷疑，「『現在』一旦賴清德副總統進白宮，中國大陸至少軍事演習強度肯定超過裴洛西訪台時」。