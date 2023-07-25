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新聞評論／民進黨撇同根同源 媽祖關公也除籍？

聯合報社論
馬英九基金會15日邀請大陸學生訪台，陸生團「同根同源」 被綠委賴瑞隆批為統戰團。圖為陸生團23日結束為期學術交流行程，到桃園國際機場搭乘班機離台。(中央社)
馬英九基金會15日邀請大陸學生訪台，陸生團「同根同源」 被綠委賴瑞隆批為統戰團。圖為陸生團23日結束為期學術交流行程，到桃園國際機場搭乘班機離台。(中央社)

前總統馬英九邀請大陸陸生團訪台，北大學生看了故宮文物後，說兩岸的文化是「同根同源」；湖南大學女生也感慨，兩岸同胞其實就是一家人。綠委賴瑞隆聞言，立刻跳出來痛批：「這一團確實是統戰團」。看似一句無關宏旨的口水，反映的卻是民進黨在自我意識上已完成了「從量變到質變」的奇幻跳躍。

民進黨過去並不反對同根同源的說法。黨內關鍵文件「台灣前途決議文」就主張：兩岸是「兩個在地緣上相近、經濟上互利、文化上共源的國家」，並希冀「從雙方在歷史上、文化上、血緣上的長遠關係出發」，創造共生共榮的美好前景。先撇開兩岸是一國或兩國不論，所謂「文化上共源」，就是北大生說的「兩岸文化是同根同源」；而「血緣上的長遠關係」，不就是湖大女生說的「其實是一家人」？

除了文件上的表述如此，早期民進黨人也以行動印證這一概念。陳水扁曾託人到祖籍福建詔安尋根，呂秀蓮則親赴漳州南靖祭祖，謝長廷回到廈門東山縣祭祖後流淚哽咽道，「飲水思源的感覺很奇妙」。但為了虛妄的台獨夢，民進黨自首度執政後即大修課綱，將源遠流長的中國歷史自明末斬斷，併為「東亞史」之一部。然後，從鄭氏東寧王國開始嫁接上古，迄於西、荷據台的台灣史，創建孤懸海外、與中國秋毫無涉的扭曲史觀。

此後，連篇累牘的歷史改造就轟轟然啟動，偽史觀大量進入媒體、公文書，乃至公共空間的所有符號、標識與敘述。短短十餘年，兩岸認同臍帶即到了幾已斷裂的地步。蔡英文執政後，更開始灌輸台灣的南島根源，遂有一場莫名所以的南太尋親之旅。

賴瑞隆將基本事實形容為「統戰」，反映的正是民進黨完成認同改造後的主流意識浪潮：兩岸既非同文同種、更非同根同源。當這個連「決議文」都瞠乎其後的意識建構完成，接下來，媽祖與關公都得從中國除籍。

柯文哲日前怒責賴清德：以後都不要再拜媽祖、關公、或保生大帝、開漳聖王，因為祂們都是中國人。隨即有親綠退休教師投書稱，上述眾神都不是中國人，關公是漢武將、林默娘是宋女子、開漳聖王是唐將領；而「中國」只是上世紀國、共兩黨的發明。然而，台獨史觀能如此輕易割斷這些神祇的國族歸屬嗎？媽祖和關公若都是「敵國」的先祖，民間長年膜拜這些神明，豈不荒誕可笑？任意將眾神掃地出門，絕非民進黨補綴「新國族論述」破口的妙方，反而凸顯自己的迷惘。

當「新國族論述」已斐然成章，其邏輯上的必然，就是賴清德脫口而出的「台灣總統踏進白宮」。那不只是賴清德的個人願望而已，而是一個群體的共同憧憬。原因是，新國族既產生了內生驅力，這些人鍾情的「台灣國」就必須破繭而出。也因此，賴清德剛投書「華爾街日報」聲稱要維持蔡英文的現狀，但還未回過神來，他的「前進白宮說」又幫自己洩了底。華府之所以「疑賴」，並不是懷疑賴清德的台獨信念不夠堅強，而是擔心其躁進將捲起台海戰爭，從而把美國捲入一場世界大戰。

務實地看，「同根同源」認知的恢復與重建，恐怕是化解兩岸兵凶戰危的一大關鍵。當馬英九帶著台生在湘潭茶恩寺祖墳上祭祖時，除喚回許多台灣人心裡的清明記憶，其實也讓大陸上那些叫囂「解放台灣」的小粉紅冷卻許多。同樣的，這次陸生來訪，除在交流中拉近兩岸年輕人的距離，也有助於雙方思考兩岸共有的淵源與應該共同追求的和平。

民進黨 賴清德 馬英九

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