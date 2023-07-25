台漢光操演24日登場 灘岸殲敵轉向國土防衛

漢光39號演習24日在彰濱工業區外海灘進行「阻絕設置暨陣地編成」科目，演練防止敵軍搶灘登陸。(記者林宛諭／攝影)

台灣漢光39號演習實兵操演昨天在各作戰區展開，今年演習重點在於北部第三作戰區集結三軍兵火力的淡水河口反登陸操演，首度安排攻擊軍與防衛軍在灘岸對峙攻防，顯示防衛作戰重點由「灘岸殲敵」向「國土防衛」移轉。

台軍事演習是向全民、國際表達國防理念窗口，過去的反登陸操演是集結三軍兵火力演示灘岸殲敵，「讓敵人上不來」，現在則演示敵軍登陸，讓民眾及友盟目視國軍圍殲敵軍。中華戰略前瞻協會研究員揭仲認為，此舉顯示防衛作戰重點由「灘岸殲敵」朝「國土防衛」移轉，肇因於內部對兩岸軍事形勢變化的認知與美方建議。

漢光實兵昨起至28日展開，各作戰區依「精進戰力保存」、「強化海上截擊與護航能力」、「提升國土防衛作戰效能」、「堅韌後勤支援措施」與「防疫 措施」等科目階段實施操演。操演同時透過「同心演習」進行大規模後備軍人教召動員，在各作戰區落實編成步兵與縣市後備旅，各作戰區昨已陸續實施後備編成與戰力保存等操演科目。

空軍原預計今天在台東豐年機場實施戰力整補與發揚操演，因颱風杜蘇芮逼近東南部而取消，另還有26日上午在桃園國際機場實施反空機降操演、桃園煉油廠國家重要基礎設施防護操演，與27日上午在新北八里北堤沙灘實施的反登陸操演。

三項北台操演的戰術想定，彼此互動聯繫，模擬共軍 在北部海岸線登陸，試圖奪取桃機、台北港並摧毀煉油廠。緊臨台北港的八里灘岸則被預設為共軍實施大規模兩棲登陸地點，作戰區動員陸海空軍部隊，分別擔任紅、藍兩軍，並在灘岸實施挖設戰壕、部署各式阻絕設施等大規模戰場經營，並按指揮體系編組動員轄內戰甲車及野戰防空飛彈組成防衛軍，海上則有快速布雷艇模擬河口布雷、河道有浮橋車進行縱火 部署，淡水河口充滿戰場既視感。