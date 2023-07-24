57歲陸婦過更年期求子 跨海金門「做人」成功

小三通繼日前放寬陸籍人士入境探親規定後，金門縣政府昨表示，從20日起開放陸客搭乘小三通到金門接受生殖醫學療程。（記者蔡家蓁／攝影）

中國大陸民眾求子者眾，試管嬰兒等技術卻被嚴格禁止，一海之隔的金門成為他們的「一線生機」，金門醫院副院長陳根雄表示，小三通未停航前，就有不少民眾跨海來尋求協助，目前院內還有2000多例陸客在疫情 前凍卵、凍胎還無法植入；金門醫院在本月20日起開放陸客接受生殖醫學 療程，讓對岸民眾有機會一圓生兒育女夢想。

衛福部金門醫院副院長陳根雄透露，目前院內還有2000多例陸客在疫情前凍卵、凍胎還無法殖入。（圖：陳根雄提供）

衛福部金門醫院在2015年成立生殖醫學中心，生殖醫學療程在疫情前，已在兩岸不孕症領域做出很好口碑，金門試管中心的一促一移成功率近八成，算是全國最高，近年還有廈門安寶醫院、兩岸生殖醫學權威魏曉瑞醫師投入，與金門醫療院所合作。

疫情後，小三通停航，原在金門地區接受生殖療程需求的陸客，只能先飛到台灣，再轉機來金門，對於不孕症夫婦來說不僅舟車勞頓，且影響療程效果，好不容易盼到今年復航，大陸不少民眾多次寫信到縣府，連縣長陳福海也接到陳情電話，希望有機會幫忙這些不孕症夫婦。據悉，目前最少有50名想要求子的陸客，正在排隊申請中。

廈門安寶醫院生殖中心總監、金門縣醫院生殖中心運營總監蘇晉昇表示，大陸因為一胎化政策，很多獨生子女家庭，有些因為獨生子女亡故的「失獨」家庭，更是求子心切。

他舉例，有名57歲患者，已經過了更年期，但還是想生自己的孩子，找上魏曉瑞幫忙，但年紀實在太大，魏要求她能扛的起20公斤槓鈴，才幫她做試管，對方努力一陣子終於成功，經過金門醫院的努力，後來在58歲生下一個健康的孩子，夫妻到現在都還會跟他們聯繫致謝。

陳根雄透露，目前醫院有2000多例的陸客凍卵、凍胎還無法殖入，很多大陸民眾都很關心，有時還會打來詢問，其中有少數幾例等不下去，申請到台灣的醫院移植胚胎，但都因為舟車勞頓失敗，成功率遠遠不如在金門醫院進行，他認為金廈間交通僅需30分鐘，在患者心中，比較親切且距離近。