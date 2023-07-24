陸生團結束訪台 馬英九：續推兩岸校長論壇交流

陸生團24日從桃園機場離台，離別時與在地台生擁抱致意。（記者葉信菉／攝影）

前總統馬英九 基金會邀請大陸大學訪問團來台訪問九天八夜行程，昨天順利圓滿完成。馬英九表示，這只是一個開始，未來希望每年都舉辦兩岸青年學子互訪，並進一步推動「兩岸大學校長論壇」，讓海峽兩岸年輕人、校長多交流，也為兩岸帶來和平與穩定，做到避戰與謀和。

馬英九前晚設宴歡送訪問團一行，訪問團團長、北京 大學黨委書記郝平表示，非常感謝馬英九與馬英九基金會的邀請，相信這對大陸同學來說，都是一生難忘的旅程，這幾天行程中，他們感受到台灣同胞的歡迎與善意，讓他深刻感受兩岸同根同源，血濃於水，雙方的情感是化不開的。

馬英九指出，這次訪問政大、文化、台大、東華四所大學，大陸同學與台灣同學都有非常深入的交流與互動，這也是他3月帶著「大九學堂」同學訪問大陸後，決心推動大陸同學回訪的重要原因，他也非常欣慰這次的訪問非常成功。

馬英九表示，未來馬英九基金會做為兩岸交流的平台，除了持續辦理兩岸青年學子互訪，也將進一步推動兩岸大學校長論壇，讓兩岸的大學校長有機會交流高等教育 的各項理念。

郝平呼應馬英九提議，他表示，大陸的高校（大學）都非常希望能與台灣大學多交流，大陸一定高度支持這項很有意義的倡議。

馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，這幾天所到之處，都遇到台灣鄉親豎起大拇指，鼓勵馬英九推動兩岸青年交流，大陸同學沿途也接受到台灣民眾熱情的歡迎與招待，真正是滿載而歸。這是真正台灣人的溫暖與善意，大陸同學親身感受，相信他們一定終身難忘。