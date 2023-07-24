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賴清德要推國家希望工程 盼對等尊嚴與中對話

記者黃寅、陳秋雲、范榮達、丘采薇／台北24日電
民進黨總統參選人賴清德（中）23日說，若當選總統，要結合台灣社會各界力量推動「國家希望工程」。（記者黃寅／攝影）
民進黨總統參選人賴清德（中）23日說，若當選總統，要結合台灣社會各界力量推動「國家希望工程」。（記者黃寅／攝影）

民進黨總統參選人賴清德昨先直搗藍鐵票倉苗栗，再揮軍台中，連續出席兩場大型造勢活動。賴清德說，若當選，要結合台灣社會各界力量推動「國家希望工程」，讓國家更進步；另外，只要維持對等、尊嚴原則，台灣也願意和中國進行對話及合作。

賴清德昨馬不停蹄，上午先至苗栗出席全國客家青年座談會，下午轉往台中出席「中區宗教賴清德後援會成立大會」，他說，打造出民主和平、創新繁榮和公益永續的台灣，第一件要做的，就是堅定主張台灣不是中國的一部分，「我們有我們的主權，台灣這塊土地屬於我們的，不屬於任何別人的」。他要用中華民國台灣來團結社會，也會繼續蔡英文總統四項堅持的對策，就是堅守民主自由的體制、維持兩岸和平的現狀。

賴清德說，台灣宗教團體是安定社會重量力量，他要和大家一樣推動公益，也呼籲大家團結推動長照3.0，他也會努力推動〇到六歲國家養2.0，以及先前提出的私校生補助等政見。

總統府秘書長林佳龍致詞時則批藍白總統參選人，不是講空話、就是說錯話；要領導台灣，須具備國家領導的條件，他認為第一要有台灣心，不要整天用那些口號，「一中啦、九二啦」，不要再玩弄那些名詞，最重要是台灣的主體性。

行政院副院長鄭文燦說，民主的台灣跟威權的中國走不同的路，目前三名總統參選人，一個挺台灣跟美國21世紀貿易倡議，另外兩人要重回服貿；賴清德地方經驗最完整，是站在成熟起跑點的參選人，民進黨過去八年成績，代表台灣走在正確的路線，要讓世界看到台灣、認同台灣、保護台灣，這路線要保持下去。

賴清德最近行程滿檔，到各地參加百工百業後援會成立大會，進入第二輪作戰。據悉，賴清德規畫「陸戰」主要分為四階段，第一階段是各地「信賴台灣之友會」成立，第二階段專攻百工百業，包括最近醫師、會計師及全國青商人等挺賴團體成立；第三階段則是配合競選總部成立，最快9月底或10月開張，將舉行大型造勢；第四階段則是全面與民進黨各地立委參選人聯合造勢，「陸軍」一步步壓境全國。

據了解，賴「空戰」規畫不會少，後續作戰依然會主打「走到民眾面前」，但不會為了爭取話題刻意改變「人設」，仍將以大眾熟悉的「賴醫師」角色亮相，希望穩重形象與對手形成對比。

賴清德 民進黨 中華民國

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