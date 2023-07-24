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比照烏克蘭模式 台2聯兵營來美訓練聯合作戰能力

記者洪哲政／台北24日電
陸軍機步333旅赴美參與北方打擊演習，是由前陸軍司令、現任國防部副部長徐衍璞推動。（本報資料照片）
陸軍機步333旅赴美參與北方打擊演習，是由前陸軍司令、現任國防部副部長徐衍璞推動。（本報資料照片）

據悉，台灣比照烏克蘭部隊接受美軍訓練模式，陸軍機步333旅一個聯兵營，月前已抵達美國密西根州聯合演訓中心，將參與由國民兵局舉辦的北方打擊演習；陸軍裝甲542旅則將於近日啟動「夏威夷」專案，派遣聯兵營前往美軍夏威夷「太平洋多國聯合戰備訓練中心」，接受美軍訓測，藉以評定美國安全合作旅（安合旅）在台施訓成效，部隊近期將包租兩架民航專機飛美協訓。

陸軍司令部昨天表示，國軍持續加強戰備整備，精進部隊訓練；有關涉外軍事交流，均依規畫執行，對媒體相關報導，沒有評論。

陸軍機步333旅赴美參與北方打擊演習，是由前陸軍司令、現任國防部副部長徐衍璞與甫卸任美國在台協會台北辦事處安全合作組組長葛沛迪上校共同推動，是國軍第一個赴美協訓的營級部隊，台聯兵營先進駐美國密西根州聯合演訓中心後整補、領取個裝外的裝具，將與美軍數個常備部隊、國民兵部隊共同參演。

「北方打擊」演習通常每年於夏季舉辦，想定為大規模聯合作戰，包括空中、兩棲、陸地等相關課目，因此參演單位龐大，相關預備役、現役與盟邦國家部隊等皆獲邀參與，以訓練聯合作戰能力。

據了解，台陸軍聯兵營參與「北方打擊」操演的架構，是透過國軍「陸威計畫」作為窗口，結合美國「州合作伙伴專案」（SPP）來實施，但SPP以一個州負責一個國家的模式，並不適用台灣，因此台灣不會由特定的州「認養」，而是由美國國民兵局整體規畫執行協訓，每年與不同的州國民兵實施交流。此次台灣應是與夏威夷州國民兵共同參訓。

美國州國民兵在過去七年內，已經訓練出2萬3000名烏克蘭官兵，並投入實戰。

陸軍333旅的「夏威夷計畫」自網路社群傳開。據了解，由於美國安合旅去年起進駐湖口營區協訓542旅等單位，此次將由542旅派遣聯兵營前往美軍夏威夷接受美軍訓測，藉以評估成效。

國民兵 夏威夷州 烏克蘭

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