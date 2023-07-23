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陸生團結束訪台行程 馬英九：希望每年辦兩岸青年互訪

記者劉宛琳／台北23日電
大陸大學訪問團行程圓滿完成，圖為參訪團18日上午赴文化大學交流、參觀，主辦單位安排兩岸學生同台音樂表演，前總統馬英九（中）於表演後與學生合影，勉勵學生。(中央社)
大陸大學訪問團行程圓滿完成，圖為參訪團18日上午赴文化大學交流、參觀，主辦單位安排兩岸學生同台音樂表演，前總統馬英九（中）於表演後與學生合影，勉勵學生。(中央社)

前總統馬英九基金會邀訪大陸大學訪問團，來台訪問9天8夜行程，今天順利圓滿完成。馬英九表示，這只是一個開始，未來希望每年都舉辦兩岸青年學子互訪，讓海峽兩岸年輕人多交流，多認識彼此，也為兩岸帶來和平與穩定，真正做到避戰與謀和。

馬英九昨晚設宴歡送訪問團，訪問團團長北京大學黨委書記郝平表示，非常感謝馬英九與馬英九基金會的邀請，相信這對大陸同學來說，都是一生難忘的旅程，這幾天行程中，他們感受到台灣同胞的歡迎與善意，讓他深刻感受兩岸同根同源，血濃於水，雙方的情感是化不開的。

馬英九指出，這次訪問政大、文化、台大、東華四所大學，大陸同學與台灣同學都有非常深入的交流與互動，這也是他今年3月帶著大九學堂同學訪問大陸後，決心推動大陸同學回訪的重要原因，他也非常欣慰這次的訪問非常成功。

馬英九表示，未來馬英九基金會做為兩岸交流的平台，除了持續辦理兩岸青年學子互訪，也將進一步推動兩岸大學校長論壇，讓兩岸的大學校長有機會交流高等教育的各項理念。

郝平呼應馬英九提議，他表示，大陸的高校（大學）都非常希望能與台灣大學多交流，大陸一定高度支持這項很有意義的倡議。

馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，9天的行程過得很快，大家都有依依不捨的感覺，昨晚的歡送晚宴，許多大陸同學流下眼淚，捨不得與台灣同學分開，相約還要再見面。

蕭旭岑指出，這幾天所到之處，都遇到台灣鄉親豎起大拇指，鼓勵馬英九推動兩岸青年交流，大陸同學沿途也接受到台灣民眾熱情的歡迎與招待，真正是滿載而歸。這是真正台灣人的溫暖與善意，大陸同學親身感受，相信他們一定終身難忘。

馬英九 北京 教育

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