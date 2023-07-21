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「走入白宮」說…涉外人士：美釋出警告 但對賴清德仍有期待

記者蔡晉宇／台北21日電
民進黨總統參選人賴清德出席「全國會計師賴清德後援會」成立大會，高呼「2024團結一致 」。(記者黃義書／攝影)
民進黨總統參選人賴清德出席「全國會計師賴清德後援會」成立大會，高呼「2024團結一致 」。(記者黃義書／攝影)

民進黨總統參選人賴清德近日拋出「走入白宮」的說法，金融時報指美方官員要求蔡政府澄清爭議言論，雖然總統府、外交部皆否認相關消息。不過，一位美國兩岸關係智庫成員表示，華府無論涉台政策圈、智庫有相關討論與質疑，絕非空穴來風，賴清德要走蔡英文兩岸路線沒問題，但現在美方要問的恐怕是，「賴清德有這能力嗎？」

涉外人士表示，美方釋出相關訊息，意在警告賴清德，但對賴仍有期待，因此並未如2012年總統大選時，出重手修理蔡英文。但若賴團隊不處理，恐影響到訪美規格。

美智庫人士表示，華府「疑賴論」並非最近才突然出現，有其脈絡可循，早在半年前，美涉台政策圈就提出「三段論」示警，目前藍、綠、白檯面上人選的兩岸論述，美方都有保留。其中，對賴清德部分，台獨標籤撕不掉加上兩岸團隊不夠力，雖然言必稱遵循蔡英文路線，但美方並未「開綠燈」。

美智庫人士指出，賴陣營持續以蔡英文「四個堅持」作為兩岸論述，並多次重申此立場，盼向中間靠攏的路線能化解疑慮。但賴5月出席總統府資政辜寬敏告別紀念會，引述辜所提「兄弟之邦」兩岸論述，已再次引起美方高度關注；如今再脫口而出「台灣總統走入白宮」，皆無助於消除美方疑慮。

該人士指出，賴清德要延續蔡英文路線，本來就不應該照本宣科，但更迫切的問題是，賴三不五時就會出現超出「四個堅持」框架的言論，能否走穩蔡英文兩岸路線，不安定感持續存在。

民進黨高層表示，不管是金融時報還是中國駐美代表和國內部分人士，一連串的放話看起來是連續性的行為，而該報導一見刊，立刻有美國的高階官員出來否認，可看出外交團隊與美方溝通密切。

涉外人士表示，該篇報導中採訪了具名、不具名人士共八位，其中具名受訪的三位受訪者中，各有不同政治立場，但反而是持相對中立立場者，對賴的評論話講得最重，這是個指標，也能證明美方對賴的發言有疑慮，並非是放話，而是真實存在的疑慮，希望賴清德陣營勿以「假裝沒這回事、定義為放話」來做為回應看待此事。

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