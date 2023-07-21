新聞評論／賴清德的白宮夢 未遇川普已先撞牆

民進黨總統參選人、副總統賴清德日前說出「台灣總統可以走入白宮，我們所追求的政治目標就已經達成了」，傳出遭到美國關切。（本報資料照片）

副總統賴清德 下月將率團出訪巴拉圭，但政府宣布他將「過境美國」時，卻反常地低調，亦完全未提過境地點。不僅如此，賴清德上周發表的「台灣總統進白宮 」一說，似乎也帶來意外的副作用。《金融時報》報導，賴清德的「白宮說」引發華府對其兩岸政策的疑慮，並要求台灣方面釐清他的說法。

作為總統參選人，賴清德過境美國原可當成民進黨有利的發揮題材，但蔡政府卻低調處理，顯示其過境待遇不會有太高的規格或值得宣揚的安排。其中原因，可能有三：第一，拜登 政府正忙著與北京修復關係，在布林肯、葉倫、柯瑞相續訪陸後，緊張才稍稍降溫，美方勢必不願此時為了賴清德的過境又搞到前功盡棄。亦即，賴清德此刻過境，其實是碰到了「時機不宜」的敏感關節，不會受到美方熱烈擁抱。

第二，賴清德自命為「務實的台獨工作者」，儘管他自己更強調「務實」一詞，但美方更在意的卻是「台獨工作者」這個命題。正因如此，華府一直以來對賴清德存有疑慮，認為他無法像蔡英文那樣保持比較彈性或比較穩健的兩岸路線。為此，賴清德這次競選雖幾度試圖澄清及修正，但顯然效果不佳；美方也擔心他在美發表太「出格」的言論，導致難以收拾。

第三，台灣的大選情勢依然混沌，AIT主席羅森柏格雖已會見過朝野參選人，卻保持開放態度對待，希望公平對待各政黨參選人。拜登政府若給予賴清德高規格的接待，會被解讀為美方有特定傾向，即違反了「平等原則」。如此，未來侯友宜9月訪美，或柯文哲再度出訪，接待上即可能更形棘手。

意外的是，當美方還在安排賴清德的過境訪問，賴清德一席「當台灣總統可以走入白宮，所追求的政治目標就已達成」的說法，卻讓自己更深陷泥淖。就台灣的立場看，一個正在競選我國總統的人，卻把「走入白宮」當成最高目標，當然很離譜。假使眼睛只盯著美國，他把「服務人民」放在什麼位置？如果這是賴清德的信念，那他應該受到選民嚴格的檢視；人民選總統，難道只是為了把他送去白宮？

然而，賴清德「白宮說」的另一可能，或許是因為他的天真和不務實。賴清德過去在從政路上，喜歡作高調的道德表態，卻因為過於強烈而顯得僵硬，並違反其他更高原則。例如，他在台南市長任內為反制議長賄選而拒赴議會，卻也因此破壞民主監督機制，凸顯他自視高於體制。從美國的立場，賴清德的「白宮說」也冒犯了美方既有的「一中政策」，顯示他企圖要影響或推翻華府的外交政策，這又犯了外交大忌。賴清德在宜蘭和旅外鄉親談前進白宮時，說得口沫橫飛，他可能沒想到自己踰越了分寸，反而造成自己的不利。

把拜登政府對台的友好，想像成台灣總統可以「前進白宮」，甚或渲染成美台建交，是炫耀和誇張的行徑，也凸顯賴清德的不務實、不成熟及不謹慎。更別忘了，正要挑戰拜登的前總統川普已磨刀霍霍，極可能在美中關係上刻意唱反調以取利。一旦川普當選，台灣的戰略地位勢將被華府官員重新定義，這點，是台灣朝野參選人都應審慎以對的事。觀察川普日前的談話，他除不肯表態出兵保衛台灣，還要對台灣課徵關稅、設置貿易壁壘等；這顆大石頭，賴清德繞得過去嗎？

賴清德的「白宮說」，與其說是個人夢想，不如說是政客的妄語，結果是搬石頭砸自己腳。賴清德還沒遇上川普，就先撞牆了。