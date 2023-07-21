我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

天熱車胎變形 華裔花1600元拖車回家 專家建議上路前檢查胎壓

台積電亞利桑納廠缺人 衝擊拜登連任路 議員說早該預見

賴清德將低調過境美國 行程僑宴為主

記者丘采薇、張文馨／連線報導
台外交部今再度強調，總統與副總統出訪過境安排均有長期慣例，早已行之有年，包括本次副總統賴清德8月出訪過境的安排，目前都持續依據「安全、便利、舒適、尊嚴」的原則順利規劃中。（本報資料照片）
台外交部今再度強調，總統與副總統出訪過境安排均有長期慣例，早已行之有年，包括本次副總統賴清德8月出訪過境的安排，目前都持續依據「安全、便利、舒適、尊嚴」的原則順利規劃中。（本報資料照片）

副總統賴清德將在8月出訪友邦巴拉圭並過境美國，最近中國大陸國台辦及大陸駐美代表陸續表態反對，揚言要阻止賴訪美。

但根據台灣外交部及駐美代表處規畫，賴清德的行程已經大致敲定，台灣相關先遣人員也已經出發進行前置作業，美方對台灣提出的過境要求完全協助，在美國行程僅以僑宴為主。

據相關人士透露，賴清德此行過境美國希望低調，而非追求「突破」，因此一開始就沒有要求過境華府，不超出美國政策，也避免在競選期間挑動中國大陸的敏感神經。

相關人士指出，這次賴清德擁有雙重身分，但依照美國政策，台灣正副總統過境不會觸及華府，也沒有提出要求。

另據悉，由於防疫管制結束，賴清德這次出訪將比照前副總統陳建仁規格，搭乘客機，而非包機，因此從台灣到美國這一段飛行，只有可能是台灣有直飛航班的地點，再加上必須方便轉機到巴拉圭，預估將以美國東西岸大城市優先。

蔡政府以來，副總統出訪邦交國都以單一且特定目標為主，這次目的是參加潘尼亞的就職典禮，且僅前往巴拉圭一個國家，出訪總天數不會太長。

這一次在美國時間也很有限，預估會將過境時間留給僑宴，接待規格則以「主人」方便為主，不會有特殊要求。

賴清德 華府 邦交

上一則

美方要賴澄清「進白宮」？賴競辦：未提關切

下一則

控綠委陳瑩爆料不倫戀黑手 Kolas：告好告滿

延伸閱讀

賴清德：只要對等、尊嚴原則保持 樂意跟中國交流合作

賴清德：只要對等、尊嚴原則保持 樂意跟中國交流合作
賴清德出訪過境美引爭議 台外交部：長期慣例行之有年

賴清德出訪過境美引爭議 台外交部：長期慣例行之有年
總統大選最新民調 柯文哲跌破3成 郭台銘若參戰墊底

總統大選最新民調 柯文哲跌破3成 郭台銘若參戰墊底
賴清德「走入白宮論」引關切 金融時報：傳美要求釐清

賴清德「走入白宮論」引關切 金融時報：傳美要求釐清

熱門新聞

一名男網友表示，以前的第一名Levi's牛仔褲現在越來越少看到，讓他不禁想問「Levi's跌落神壇了嗎？」貼文掀起熱議。 (聯合報系資料照片／記者胡經周攝影)

跌落神壇？他驚台灣人越來越少穿「這品牌」

2023-07-16 15:47
南投有民眾至合歡山踏青，行經台14甲線赫見一棵樹鬱綠得太過火，好奇查看發現是「假樹基地台」。(圖:沈姓民眾提供)

台灣合歡山「怪樹」綠得過火 他好奇追真相 結果幻滅了

2023-07-12 04:00
新北市21歲黃女在等候公車時，遭從17樓落下冷氣機砸中頭部，送醫搶救仍不治。(記者王長鼎／翻攝)

17樓冷氣掉落砸死女大生 同行姊姊急施CPR救不回

2023-07-20 10:07
陳父衣服與雙手仍有些許灰塵，見孩子安然無恙，立即蹲下擁抱女兒，不忘說，「爸爸要上班，不可以亂跑」，語氣溫柔不苛責，警方也佩服。圖／讀者提供

6歲女童安親班偷溜 工地父趕赴派出所 全身汙相擁：不可以亂跑

2023-07-16 16:32
護理師曾廉容持刀殺死大自己29歲的已婚牙醫師男友。圖／聯合報系資料照片

台小三護理師砍死年長29歲醫師男友 家屬求償千萬

2023-07-14 15:53
新北市21歲黃女等候公車時，慘遭從17樓落下冷氣機砸中頭部，送醫搶救至下午2時30分宣告不治。(記者王長鼎／翻攝)

天降橫禍 冷氣17樓墜下 砸死公車站等車21歲女大生

2023-07-20 04:20

超人氣

更多 >
美國人最會忘記給小費的地方是這裡 專家說至少給3元

美國人最會忘記給小費的地方是這裡 專家說至少給3元
清洗洗衣機 這個幫手助你輕鬆搞定

清洗洗衣機 這個幫手助你輕鬆搞定
漢堡王主管「從垃圾桶拿薯條」賣客人 最重恐關20年

漢堡王主管「從垃圾桶拿薯條」賣客人 最重恐關20年
微信支付已可綁國際信用卡 國際遊客在中國消費變簡單

微信支付已可綁國際信用卡 國際遊客在中國消費變簡單
暴民脫光2女遊街拖進田間 總理莫迪怒斥「印度之恥」

暴民脫光2女遊街拖進田間 總理莫迪怒斥「印度之恥」