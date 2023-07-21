賴清德「白宮說」 侯競辦批：麻煩製造者2.0

民進黨總統參選人賴清德（中）日前提出「走入白宮說」惹議。圖為他20日參加「全國會計師賴清德後援會」成立大會。（記者黃義書／攝影）

民進黨總統參選人賴清德 日前提出「走入白宮 說」，觸動美國的敏感神經，據金融時報19日報導，美方要求台灣釐清賴清德的說法，台灣各陣營也紛紛提出質疑。鴻海創辦人郭台銘 說，賴清德是危險的信口開河；民眾黨主席柯文哲諷刺，明年選舉不是選美國州長，是要選台灣總統；侯友宜競選辦公室發言人王敏旭批評，賴清德猶如另一個前總統陳水扁，成為「麻煩製造者2.0版」。

賴清德日前與支持者座談，提到選舉是「中南海」和「白宮」的選擇，更說「當我們可以走到白宮，台灣總統可以走入白宮，我們所追求的政治目標就已經達成了」。

王敏旭指出，被稱為台獨金孫的賴清德，在2017年擔任行政院長在立法院備詢時指出，「我是主張台灣獨立的政治工作者，不管擔任哪個職務都不會改變。」這代表賴清德是台灣避戰、兩岸和平發展與美中台關係的「最大未爆彈」。

王敏旭說，「走入白宮」的失言，更猶如另一個前總統陳水扁，成為「麻煩製造者2.0版」。

郭台銘批賴清德：危險信口開河

郭台銘昨天則在臉書發文表示，賴清德是危險的信口開河，賴清德時而說「最想跟習近平共進晚餐」，時而這場選舉是「中南海和白宮」的選擇，這樣片面式討好選民的兩岸論述，果然已引起中、美雙方的高度疑慮。

郭台銘表示，他感到高度的憂心，要選總統的人既不了解中國大陸，也不了解美國，只想用一些爽話來討好支持者，在當前的情況下，實在太危險了。

柯文哲酸：又不是選美國州長

柯文哲則認為賴清德言論有「兩個不對」，他表示，不清楚美國政府的想法，美中局勢本來就是很複雜，明年台灣選舉不是選美國州長，也不是選中國省長，是要選台灣總統，不用說這場選舉是白宮跟中南海的選擇，這樣不對。

柯文哲說，台灣總統選舉是人民自主意識展現，賴清德的言論不對，為什麼走進白宮好像是台灣總統最重要任務，這樣不對。台灣團結內部、面向全世界才是目標，大戰略要先確定，有問題都是後面枝節。