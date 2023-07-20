賴清德「走入白宮」說 外交部：美方已否認關切

民進黨總統參選人、副總統賴清德日前說出「台灣總統可以走入白宮，我們所追求的政治目標就已經達成了」，傳遭美國關切。(記者余承翰／攝影)

民進黨 總統參選人、副總統賴清德 近日拋出「走入白宮 」的說法，「金融時報」報導指出，相關言論在華府引發巨大波瀾，美方官員要求台灣政府澄清賴清德上述的爭議言論。不過，外交部表示，如該報導陳述，美國行政部門資深官員已正式否認曾向賴副總統團隊表達關切。

外交部並重申，近年來由於台美雙方的緊密合作與溝通，雙邊關係堅實穩固、蓬勃發展，雙方對彼此立場均有充分理解並有高度互信。台灣將持續與美國等所有理念相近國家強化合作與交流，走向世界、深化國際參與，為區域及國際社會作出更多貢獻。

賴清德近日在民進黨中央黨部接見支持者，指這場選舉是「中南海」和「白宮」的選擇，民進黨長期以來都是走在這個路線上；他更點出，「當我們可以走到白宮，台灣總統可以走入白宮，我們所追求的政治目標就已經達成了」，引發熱議，更傳出有美方官員要求台灣政府澄清此「爭議言論」。

對此，外交部長吳釗燮今在立法院接受媒體聯訪時表示，有關這件事情，如同報導本身所說的，美國資深官員已經否認了他們對賴副總統團隊有任何的關切，「我們跟美方之間的合作、或者是溝通是相當的密切，也建立非常堅實的關係，也強化了彼此的互信」。