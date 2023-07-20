我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10.8億元勁球頭彩 南加1注獨得

今夏出遊更願花錢 華女斥資10萬遊歐洲 全程超高端

黑白集／川普一堆胡言 陳建仁事不關己

黑白集

重新投入大選的美國前總統川普近日受訪，竟向台灣亂開砲。他批評台灣「搶走美國半導體的工作」，說美國早該阻止台灣，向台灣課稅，並對台建立貿易壁壘；被問到會不會出兵保衛台灣，川普則拒絕表態，理由是這會使他陷於不利的談判位置。對川普這一堆胡言，閣揆陳建仁被問到時，竟說他「沒有評論」。

明明事關國家尊嚴和經濟重大利益，陳建仁身為行政首長，怎麼好像「路人」一樣一副事不關己狀？他至少可以說，「台灣半導體業正在幫美國創造工作機會」，或者說「對台灣建立貿易壁壘，對美國沒有好處」，或者更四平八穩地答稱「川普先生不妨再深入了解一下實情」。這樣，都會比呆呆地說「沒有評論」要好得多。

川普的善變，人們都曾見識過；他這次捲土重來，只會愈發攪亂情勢。儘管官司纏身，但川普目前在共和黨的民調支持度，遙遙領先第二名的佛州州長德桑提斯，極可能代表共和黨與拜登再度廝殺。亦即，他不僅會在競選中提出許多唱拜登反調的政見；萬一他當選，拜登不少政策也將人亡政息，這是可以預料的事。

且看，川普就連「出兵保衛台灣」的承諾都不肯說，原因就是為了自己未來的談判籌碼。看到這裡，大家就知道，蔡總統說台灣「不當美國的棋子」，是多麼空洞的承諾。

川普 拜登 共和黨

上一則

郭台強控簽本票未付款欠4500萬 魏德聖資產被查封

下一則

AIT處長孫曉雅：台美半導體產業 天生互補

延伸閱讀

共和黨總統初選民調：川普支持率高達47% 遠甩對手

共和黨總統初選民調：川普支持率高達47% 遠甩對手
美軍落入北韓 強硬回擊？趕快救人？考驗拜登外交危機能力

美軍落入北韓 強硬回擊？趕快救人？考驗拜登外交危機能力
川普自爆收到國會暴亂調查目標通知 恐起訴

川普自爆收到國會暴亂調查目標通知 恐起訴
冷眼集／川普翻臉？大國角「利」 台灣小心真心換絕情

冷眼集／川普翻臉？大國角「利」 台灣小心真心換絕情

熱門新聞

南投有民眾至合歡山踏青，行經台14甲線赫見一棵樹鬱綠得太過火，好奇查看發現是「假樹基地台」。(圖:沈姓民眾提供)

台灣合歡山「怪樹」綠得過火 他好奇追真相 結果幻滅了

2023-07-12 04:00
張雅琴有「戰神主播」稱號。圖／摘自臉書

台主播張雅琴愛女低調進電視台 清麗主播扮相曝光了

2023-07-12 14:49
一名男網友表示，以前的第一名Levi's牛仔褲現在越來越少看到，讓他不禁想問「Levi's跌落神壇了嗎？」貼文掀起熱議。 (聯合報系資料照片／記者胡經周攝影)

跌落神壇？他驚台灣人越來越少穿「這品牌」

2023-07-16 15:47
陳父衣服與雙手仍有些許灰塵，見孩子安然無恙，立即蹲下擁抱女兒，不忘說，「爸爸要上班，不可以亂跑」，語氣溫柔不苛責，警方也佩服。圖／讀者提供

6歲女童安親班偷溜 工地父趕赴派出所 全身汙相擁：不可以亂跑

2023-07-16 16:32
護理師曾廉容持刀殺死大自己29歲的已婚牙醫師男友。圖／聯合報系資料照片

台小三護理師砍死年長29歲醫師男友 家屬求償千萬

2023-07-14 15:53
716凱道遊行現場狀況，網紅「四叉貓」推估人數最高峰約1.5萬至2萬人。記者翁至成／攝影

716凱道遊行到底多少人？四叉貓推估 警認為「差不多」

2023-07-16 10:09

超人氣

更多 >
91歲前陸戰隊老兵 自曼哈頓豪宅17樓跳下 當場身亡

91歲前陸戰隊老兵 自曼哈頓豪宅17樓跳下 當場身亡
男星新戲脫衣吻了40秒 激情到「水流不停」

男星新戲脫衣吻了40秒 激情到「水流不停」
秦剛消失之謎：「與狼共舞」的中國外長 能像張高麗一樣沒事嗎

秦剛消失之謎：「與狼共舞」的中國外長 能像張高麗一樣沒事嗎
美中關係緊張 學者：越來越多華裔專家離美返中

美中關係緊張 學者：越來越多華裔專家離美返中
在家做菜為何不好吃？電視名廚說常是這個原因

在家做菜為何不好吃？電視名廚說常是這個原因