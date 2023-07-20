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AIT處長孫曉雅：台美半導體產業 天生互補

台灣新聞組／台北20日電

美國在台協會（AIT）處長孫曉雅昨天舉行年度記者會，她在會中強調，台美在半導體產業中是天生互補，並稱「台美21世紀貿易倡議」完成首批協定簽署對美國拜登政府來說是指標性的成就，相信進入第二輪談判會在討論中看到具體成果。

美國今年是APEC領袖高峰會的主辦國，是否可能由蔡英文總統代表台灣出席，孫曉雅說，領袖峰會的邀請名單此刻還沒有確定。

孫曉雅說，美國正與台灣合作增進全球供應鏈的韌性，並認為台美之間在高科技產業上可以說是互補，且增進彼此經濟的成長，她強調美台在半導體產業是天生互補的夥伴，全世界有68%的半導體產業，等於有2/3是在美國設計的，而在台灣也有許多半導體的晶圓廠，美台在雙向科技方面的合作，也為雙邊帶來創新。

在能源韌性與安全方面，孫曉雅說，美方可以提供販售關於能源安全的商品及服務給台灣。

在經濟連結方面，孫曉雅說，台灣在2022年是美國的第九大貿易夥伴，也在2021年是美國農產品第六大消費市場，隨著如台積電等高科技產業公司赴美投資，台灣現在已是美國成長第四快的外人直接投資來源。

另外，針對美國前總統川普日前表示，台灣搶走美國晶片生意，美國早該阻止；行政院長陳建仁昨天在立法院答詢表示，「當然不接受川普的說法」，台美之間是雙贏互利的貿易關係，川普所有的數字根據都錯，說全世界九成晶片都是台灣製造，實際上是高階晶片。

經濟部部長王美花表示，美國在先進的IC設計、設備都占有全球最重要的地位，日本的材料，以及歐洲的設備等，形成多國長期合作，造就半導體的進步和繁榮。

孫曉雅 晶片 川普

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