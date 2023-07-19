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談台美合作 孫曉雅：支持賣最先進能源安全產品予台灣

記者屈彥辰、陳熙文／台北即時報導
美國在台協會台北辦事處（AIT/T）19日舉行記者會，處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）談到資安議題、能源韌性，她針對能源韌性議題表示，美國可以支持販售最先進關於能源安全的商品、服務給台灣。（記者胡經周／攝影）
美國在台協會台北辦事處（AIT/T）19日舉行記者會，處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）談到資安議題、能源韌性，她針對能源韌性議題表示，美國可以支持販售最先進關於能源安全的商品、服務給台灣。（記者胡經周／攝影）

美國在台協會台北辦事處（AIT/T）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）19日舉行記者會，談及資安議題、能源韌性，她表示，美國支持販售最先進關於能源安全的商品與服務給台灣，包括能源運輸、天然氣儲存以及再生能源的生成。

影片來源：udn video

孫曉雅說，資安議題、能源韌性，是全球關注和憂慮的議題，尤其是資安，因為資安不管怎樣準備都不夠多，面對的敵對威脅者，有很多來源，包括犯罪集團、國家行為者或非國家行為者，唯一面對的方法，是所有人做好資安的準備，所有人才能確保安全，資安是絕對重要議題。資安防護能力，是看所有人當中防護最弱的一環，來決定防護能力有多強，在美國有所謂良好的資安衛生習慣說法，可能要定期更改密碼、密碼不能設得太簡單，或是不能將撿到的隨身碟插到電腦中，這是基本但重要的工作。

孫曉雅表示，高科技議題是可以處理的，比方說端到端的保密技術，或是雲端服務等，這些都是將台灣視為重要合作夥伴的領域，對美國來說，不能說對所有資安議題瞭若指掌，因為美國就是資安攻擊對象以及受害者，過去曾經面對幾次嚴重資安事件，這是期待未來繼續和台灣合作的議題。

對於能源韌性，孫曉雅指出，台灣跟美國是天災頻繁的地方，在台灣隨時可能面對颱風跟地震的威脅，在美國很多地方也是有同樣情況，在這個領域希望和台灣攜手應對天災，做到更好的準備，尤其能源安全方面，在商務議題上也可以有很多合作，包括美國可以支持販售最先進關於能源安全的商品及服務給台灣，包括能源運輸、天然氣儲存以及再生能源的生成，這些都是非常期待與台灣共同合作的領域，促成雙邊企業共同合作，這個也是幫助台灣達成自己在能源轉型的目標。

資安 孫曉雅 天然氣

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