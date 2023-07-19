冷眼集／川普翻臉？大國角「利」 台灣小心真心換絕情

美國前總統川普日前批評台灣拿走許多美國的半導體工作。工研院研究總監楊瑞臨則說，是台積電（圖）等台灣半導體業者支撐起美國IC設計和半導體設備產業。（本報資料照片）

美國前總統川普 批評台灣搶走美國半導體的工作，工研院產業科技國際策略發展所研究總監楊瑞臨說，川普說的是政治語言，事實上台灣半導體產業，尤其台積電，支撐美國IC設計和半導體設備執全球牛耳，創造更多就業機會，川普執政時還配合不替海思生產晶片 ，導致海思瓦解，川普如今「大放厥詞、過河拆橋」，有欠公允。

美國前總統川普過去挺台，看似堅定。但他近日接受美國媒體專訪時談及台海問題，卻流露出本性。

2016年上任前，川普展現強硬態度，無畏中國大陸抗議，選擇與蔡英文總統通話，接受遠從台灣而來的祝賀電話，成為首位與台灣總統公開通電的美國準總統；其四年任期中，更多次表達挺台立場，普遍在台灣人心中留下特殊地位。

台灣人因而對他愛戴之厚，不少人在2020年美國總統大選 中力挺川普。萬沒想到，川普近日在媒體專訪中提到台灣，口吻像極形容偷錢的小偷、卑劣的搶匪，認為台灣半導體產業搶走了美國的晶片生意，還建議美國應該向台灣課取關稅，叫台灣人對川普的一片赤誠情何以堪，無疑真心換絕情。

民進黨政府當初將川普捧上了天，全因為他大力反中，卻忽略了他在美國國內對人權的漠視、也無視他對假訊息的助長、更未見他破壞國際體系的單邊主義，以及屏棄盟友、毫無章法的亞太戰略，以為可以藉此交一個「愛台」的朋友。

然而，國際外交豈有真情真義，台灣只是美國對中策略的一個棋子；從川普如今說法來看，台灣更淪為政客口中的一個靶子。

川普之言也實是一面照妖鏡，反映出在過往那些挺台的甜言蜜語、慷慨激昂背後，其實只有大國角力、只有美國利益。這也提醒台灣，在中美之間夾縫中求生存，就算想付出真感情，也要能確保自身利益。