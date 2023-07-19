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陸生團參訪台北故宮 「盼更多大陸青年能看見」

台灣新聞組／台北19日電
馬英九基金會邀請中國大陸學生來台參訪，參訪團18日下午赴故宮博物院參觀。前總統馬英九對「肉形石」興趣滿滿。圖為馬英九貼近櫥窗細看肉形石畫面。（中央社）
馬英九基金會邀請中國大陸學生來台參訪，參訪團18日下午赴故宮博物院參觀。前總統馬英九對「肉形石」興趣滿滿。圖為馬英九貼近櫥窗細看肉形石畫面。（中央社）

馬英九基金會邀陸生團37人訪台，昨天下午參訪台北故宮博物院。陸生團學生表示百聞不如一見，希望能有更多的青年來到故宮看到實物。訪問團昨也到文化大學參訪，前總統馬英九也出席，校方並安排兩岸學生進行音樂交流。會後馬英九表示，要將這次的參訪團成果延續，未來規畫成立兩岸大學校長交流論壇，獲得熱烈的支持。

來源：聯合新聞網

本報系聯合報報導，陸生團昨天下午參訪台北故宮博物院，陸生團成員、湖南大學法學院學生姚睿婷受訪表示，她印象比較深刻的文物，是宋代的白瓷嬰兒枕，因為她曾經在歷史課本上看到過，所以感到熟悉，也希望如果能有更多的青年來到故宮看到實物就更好了，畢竟百聞不如一見。同時也希望兩岸能加強交流，實地走動，就會更加親近。

馬英九基金會執行長蕭旭岑說，館方有建議參觀肉形石，很多大陸同學是第一次看到肉形石，所以感到格外地新鮮、收穫滿滿。

前總統馬英九（右二）18日與陸生參訪團一起參訪文化大學，進行兩岸學子音樂交流。由...
前總統馬英九（右二）18日與陸生參訪團一起參訪文化大學，進行兩岸學子音樂交流。由北京大學中文系三年級陳凱迪（右）與文大陳德夫（左）、文大陳佳伶（左二）一起合奏「滄海一聲笑」、「花好月圓」等曲目，演奏完馬英九上台與演奏學生寒暄、致意。（記者蘇健忠／攝影）

陸生參訪團與文化大學昨天進行兩岸青年學子音樂交流活動，由北京大學中文系三年級陳凱迪演奏古箏、文大陳德夫演奏琵琶、文大陳佳伶演奏古箏一起合奏「滄海一聲笑」、「花好月圓」等曲目。陳凱迪覺得來到文大好像回到自己學校的排練室，音樂無國界，共同傳承了中國的傳統文化、傳統民族樂器。小學參加過兩岸古箏比賽，就有接觸台灣選手。

來源：聯合新聞網

台北中國時報報導，馬英九昨天一早與陸生團搭乘遊覽車抵達陽明山，不過校方貼出的歡迎海報上面寫著「歡迎馬英九先生、郝平先生一行貴賓蒞臨」，校方以「馬英九先生」稱呼馬英九，而不稱「前總統」，引發議論。對此，馬英九基金會執行長蕭旭岑說，「在陸生客人面前，我們都是尊稱馬總統或馬前總統」，這方面沒問題。

蕭旭岑表示，這次陸生來台交流別具意義，「在蔡英文執政七年多來，兩岸交流中斷，甚至兵凶戰危的時刻，這一團來台非常具有指標性。這幾天的行程，不論是丁寧在政大打桌球，凱迪在文化大學彈古箏，都是非常好的一個開始，證明兩岸青年、特別是年輕人一定要更加認識彼此。」

馬英九 北京 蔡英文

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