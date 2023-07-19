陸委會准了 陸配家人7月20日起可經小三通赴台

金門縣府18日宣布，7月20日起，持探親證明的陸配家人可經小三通船班往返兩岸。（本報資料照片）

金門縣府昨天宣布，7月20日起，持探親證明的陸配家人可經小三通船班往返兩岸，因端午 迄今每天幾乎班班客滿，縣府將持續爭取大陸海西20個城市陸客到金門自由行，縣府與航港局已研議，8月起船班從每天往返12班增為16班。

陸委會主委邱太三上月中率團拜會縣府，縣長陳福海反映，疫情 導致陸配與遠在大陸的家人相隔兩地難以相聚，甚至天人永隔，兩岸已逐步恢復交流，應讓陸配家人往返探親更方便。

本月初，海基會董事長李大維、秘書長邱垂正率團抵金門參訪，陳福海也向李大維等人說明疫情後金門縣府為營造兩岸良好氛圍所做的各種努力。陳福海會中希望李大維能在國安高層會議時，協助爭取有利於金門的兩岸政策，做更大幅度的開放。

邱太三前天回覆縣府，核准20日起持探親證明的陸配家人得經由小三通往返。陳福海表示，樂見陸委會釋放更多善意，縣府也將持續爭取大陸海西20個城市的陸客能早日到金門旅遊自由行。

金門縣府觀光 處長李銘培表示，小三通自1月復航以來，逐步放寬管制，3月開放國人也能搭乘，旅運量逐漸增溫，近期每天小三通往返平均搭乘人次約3000人，持續朝全面常態化方向推進，是縣府的方向。

另外，有民眾憂心如今只增加小三通船班，卻沒增加飛機航班，機位全被台商跟旅行團包了，在地居民往返台灣一位難求，希望政府有完整的配套措施。