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美軍售NASAMS拍板 台將採購16個排、約300枚飛彈

記者洪哲政／台北即時報導
NASAMS是先進中遠程防空飛彈系統。（取材自挪威康士伯公司官網）
NASAMS是先進中遠程防空飛彈系統。（取材自挪威康士伯公司官網）

台美蒙特瑞會議7月上旬在華府落幕，據了解，雙方確認台灣將於2024年國防預算案中，編列對美採購NASAMS（國家先進地對空防空飛彈系統）二型。空軍規畫對美採購4個連、16個排的NASAMS系統，以強化重要政經據點、飛彈指揮機制的野戰防空部署，反制無人機。

台灣的空軍司令部表示，空軍各式武器裝備籌獲，均依敵情威脅及作戰需求，妥慎規畫建置。而購案作業均依管制節點執行，涉及機敏部分不公開說明。

據了解，按空軍規畫，將採購4個連的NASAMS 2系統，每個連有4個發射排，每個排3具發射架，每個發射架6枚飛彈，將採購16個排、約300枚射程可達25公里(15.5哩)的陸射型AIM-120先進中程空對空飛彈（AMRAAM）。另每個連將配置AN/MPQ-64系列 （Sentinel） 雷達、射控中心 （FDU）與MSP500光電車等設備。

美國去年也曾援助多套NASAMS給烏克蘭，這套防空系統是由挪威康斯堡防衛與航太公司（Kongsberg Defence and Aerospace）和美國雷神公司合作推出，結合MPQ-64「哨兵」雷達丶多型中短程防空飛彈及Link 16軍事數據資料鏈路；烏克蘭空軍去年11月曾發布NASAMS接戰畫面，指在5個月的實戰中，NASAMS摧毀了包括俄軍飛彈和無人機在內100個以上來襲目標，高度肯定NASAMS接戰效率。

小檔案 NASAMS 北約防空利器

NASAMS基本上就是AIM-120 AMRAAM空對空飛彈的陸射版，北約各國用來部署在政經要地，如美國就部署在華盛頓作為保衛首都空域利器，因此被稱為「國家先進地對空飛彈系統」。傳空軍也規畫在台北政經要地部署這型區域防空飛彈，以反制無人機（UAV）、直升機、巡弋飛彈、無人戰鬥航空載具（UCAV）和固定翼飛機等威脅。

台灣計畫採購的NASAMS 2系統，由飛彈車和MPQ-64「哨兵」雷達車組成，可選用不同層級彈種，AIM-120 AMRAAM或AIM-9X 「響尾蛇」空對空飛彈，射程可達25至30公里，射高則可達14至15公里；雷達系統偵追範圍則有120公里。而因系統屬於分散式網路化設計，且加入Link 16軍事網路連線功能，傳美同意將現役復仇者刺針防空飛彈甚至是中科院自行研發陸射劍二防空飛彈，整合進指管系統。

烏克蘭 北約 預算

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