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奧運金牌丁寧、政大乒乓交流 看凱道遊行感受台灣民主

台灣新聞組╱台北18日電
馬英九基金會邀陸生團37人訪台，17日拜會政治大學，前總統馬英九(中)、北京大學前校長郝平(右)與陸生團團長、奧運乒乓球金牌得主丁寧(左)一起步入會場。(記者胡經周／攝影)
馬英九基金會邀陸生團37人訪台，17日拜會政治大學，前總統馬英九(中)、北京大學前校長郝平(右)與陸生團團長、奧運乒乓球金牌得主丁寧(左)一起步入會場。(記者胡經周／攝影)

馬英九基金會邀陸生團37人訪台，昨天拜會政治大學，並由陸生團團長、奧運乒乓球金牌得主丁寧並與政大師生進行一場乒乓球交流；前天凱達格蘭大道有遊行，陸生在飯店透過電視看到相關訊息，也感受到台灣特殊的活力和民主。

馬英九基金會邀陸生團37人訪台，17日拜會政治大學，陸生團團長、奧運乒乓球金牌得...
馬英九基金會邀陸生團37人訪台，17日拜會政治大學，陸生團團長、奧運乒乓球金牌得主丁寧(右)與政大學生乒乓球交流，前總統馬英九(左二)、北京大學前校長郝平(左一)也在一旁觀賞。(記者胡經周／攝影)

本報系聯合報報導，大陸師生團昨天下午前往政大國際關係研究中心，與政大師生互動交流。政大副校長陳樹衡表示，榮幸代表政大校長及多位師長一同歡迎大家，心情是「久別重逢」。他提到，政大與北京大學、清華大學、復旦大學、武漢大學曾簽署學術交流合作協議，兩校師生已經互訪多次，另也曾跟湖南大學在研討會中互動交流。

陳樹衡表示，這樣的交往關係，卻受到疫情及其他因素影響，「這條軌道染上污泥，使得路面難行」，他也打趣地說，「就怕久而久之，變成考古學研究對象」。

他認為，馬英九基金會安排此趟訪問有其高度意義，在既有基礎上，在師長仍有經驗領導下，帶著年輕人探詢曾經走過的軌道，如何承先啟後，讓已經建立的軌道能繼續走下去，且能走出促進兩岸和平的康莊大道。

在與政大師生交流結束後，陸生團轉往體育場，由政大體育室老師謝明輝領軍，帶領亞青盃國手、風管系大一新生張奐奇和前政大男桌隊長、國貿四學生廖宦蒲進行乒乓球交流。丁寧除現場示範「下蹲式發球」絕技，也不吝分享各項乒乓球訓練方式。

丁寧說這是她第一次來台，體育交流時能感受到政大學生對體育的熱情，交流過程也覺得同學「很可愛」。

台北中國時報報導，馬英九基金會執行長蕭旭岑指出，前天凱達格蘭大道有遊行，陸生在飯店透過電視看到相關訊息，他們感受到台灣特殊的活力和民主，也有問「抗議主旨是什麼」，相關內容都有和陸生分享。

蕭旭岑指出，這就是邀請陸生來台的最重要目的，希望能夠讓大陸同學更了解台灣、更知道台灣的點點滴滴，包括從基層到民主，這是很好的機會，讓大陸同學來看看，「所以當初民進黨講統戰，事實證明是完全不值一駁」。

馬英九基金會邀陸生團37人訪台，17日拜會政治大學。陸生團團長、奧運乒乓球金牌得...
馬英九基金會邀陸生團37人訪台，17日拜會政治大學。陸生團團長、奧運乒乓球金牌得主丁寧並與政大師生進行一場乒乓球交流。(記者胡經周／攝影)

馬英九 北京 疫情

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