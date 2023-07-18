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學士班陸生清零 碩博招生達成率僅3成

記者趙宥寧／台北18日電
大陸暫停學位新生赴台，學士班陸生將在本學期「清零」，也會影響台灣明年碩博班招生。(本報資料照片)
大陸暫停學位新生赴台，學士班陸生將在本學期「清零」，也會影響台灣明年碩博班招生。(本報資料照片)

中國大陸3年多前片面暫停學位新生來台求學，僅開放在台舊生繼續升學，若不含延畢生，學士班陸生將在本學期「清零」，2023學年度陸生碩博士班分發昨放榜，今年共錄取476名，招生達成率僅32%，總缺額破千，陸生招聯會不禁表示，若陸方不願開放，明年碩博班招生恐怕不樂觀。

今年在台就讀學士班陸籍應屆畢業生約890人，其中約39%、共355人報名碩士班，有324人獲錄取；碩士應屆畢業生約1086人，報名博士班共155人，有137人獲錄取。台灣大學錄取人數96名碩博生居冠，其次為清華大學的62人；私立大學部分，輔仁大學20人最多，皆為14人的淡江大學與世新大學並列第二。

陸生招聯會總幹事周德光表示，今年錄取狀況與去年差不多，招生達成率僅32%，主因是僅限在台舊生繼續升學。他坦言，多數應屆學士班陸生皆於今年畢業，未來可能僅剩延畢的陸生，若陸方不願審批，將沒有新的學位陸生進來，明年碩博班招生可能會有明顯落差，期待陸方盡快開放學位生來台。

一位不具名私立大學教授表示，學位陸生留台升讀碩士班比例高，原因是台灣環境自由、找資料相當方便，對論文寫作有正向幫助；另也聽聞不少陸生錄取台灣碩士班後，選擇短暫休學，報考歐美的碩士班，待留學結束後再回台完成學業，既能保留台灣居留權，畢業後還可取得雙碩士。

文化大學副校長王淑音觀察，陸生是否願意留台續讀碩博班，與前一個學位的經驗好、壞有關，但國家安全、大學國際排名也是考量因素之一。一名在台求學八年、今年將赴美攻讀博士的陸生表示，在台求學風氣自由，人文與同儕都讓人親切，盼赴美攻讀更具國際競爭力、有助謀教職。

教育部表示，遺憾陸方自2020學年度片面宣布暫停陸生赴台就學，呼籲陸方解除對陸生赴台就學限制，另將持續推動兩岸正常有序的教育交流，營造陸生友善學習環境，並協同陸委會、海基會與陸方溝通，並請陸聯會與陸方招生服務中心保持聯繫，歡迎陸生赴台與台灣學生相互學習。

教育部 升學

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