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台灣農產外銷慘 農民盼與陸洽談輸出

台灣新聞組╱台北18日電
台灣今年上半年農產品外銷持續衰退，僅達近24億台幣，較去年同期減少近9%，香蕉更衰退13.7%，顯然受到影響。(記者侯永全／攝影)
台灣今年上半年農產品外銷持續衰退，僅達近24億台幣，較去年同期減少近9%，香蕉更衰退13.7%，顯然受到影響。(記者侯永全／攝影)

受中國大陸禁台多項農產品影響，台灣去年農產外銷總額已較前年萎縮；根據最新統計，今年上半年出口產值持續衰退，僅23億9000多萬美元，較去年同期的26億2000多萬美元，短少近9%。

大陸前年原是台灣最大農產出口市場，去年掉到第三，今年上半年再落到第四；美國、日本雖成前兩大市場，但今年上半年出口產值卻均衰退快一成。農產品外銷衰退農民很有感，盼政府能與大陸洽談，寄望年底重新輸陸。

農委會說，受國際性通膨影響，不只農產品，整個外銷產值都在衰退；根據統計，今年上半年整體農產外銷持續衰退，外銷產值比去年同期又少了2億3000多萬美元；去年開始成為台灣農貿外銷市場前兩位的美國、日本，今年上半年產值也分別萎縮9.9%、9.2%；大陸市場更直接退居出口第4名，今年上半年產值相較去年同期再短少近39%；香港市場今年上半年產值增加12.5%，升為第3大出口市場。

再以個別農產來看，主要生鮮水果的香蕉、鳳梨、釋迦，今年上半年分別衰退13.7%、21.6%、35.6%，外銷主力的蝴蝶蘭活花卉也減6.4%。農委會重點宣傳產品的豬肉，生鮮冷藏豬肉今年上半年外銷還不到1公噸，比去年同期少51%，冷凍豬肉外銷雖出口17公噸，但也比去年同期少36.6%。

台東縣農會理事長楊招信說，鳳梨釋迦前年9月起停止輸陸，其他外銷市場空運成本高，很難取代大陸市場，這段期間鳳梨釋迦賣壓沉重，「對外銷萎縮很有感」。

楊招信指出，台東鳳梨釋迦原本逾九成銷陸，前年9月起停止輸陸，釋迦供過於求，一年多來政府推動去化，總面積減少500公頃、減產3000公噸，透過空運外銷杜拜、加拿大等國，外銷量不到5%，且空運成本十分高，每公斤成本增加50元，消費市場也不大，很難取代大陸市場。這段期間鳳梨釋迦賣壓沉重，只能寄望年底重新輸陸。

農貿出口持續衰退 資料來源：農委會
農貿出口持續衰退 資料來源：農委會

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