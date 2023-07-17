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賴清德8月出席巴拉圭總統就職典禮 循例過境美國

記者丘采薇／台北即時報導
台總統府17日舉行記者會，宣布副總統賴清德將出訪巴拉圭，參加新總統潘尼亞就職典禮，外交部次長俞大㵢說明相關規畫。（記者曾原信／攝影）
台總統府17日舉行記者會，宣布副總統賴清德將出訪巴拉圭，參加新總統潘尼亞就職典禮，外交部次長俞大㵢說明相關規畫。（記者曾原信／攝影）

台灣南美洲邦交國巴拉圭總統當選人潘尼亞將於8月15日舉辦就職典禮，總統府17日宣布蔡英文總統指派副總統賴清德擔任特使率團參加。對於是否過境美國，外交部次長俞大㵢表示，以往都會安排在美國過境，這次也依以往慣例辦理。

俞大㵢表示，出席友邦總統就職，具有彰顯兩國邦誼的重要意義，蔡總統特別指派賴清德擔任特使率團前往祝賀，展顯台對台巴邦誼的重視，台方已經將此規畫知會巴拉圭現任總統阿布鐸及總統當選人潘尼亞。特使團訂於當地時間8月14日上午抵達巴拉圭訪問，15日參加就職典禮。

俞大㵢表示，賴清德這次擔任特使出訪，主要目的是代表蔡總統出席潘尼亞就職典禮及相關活動，也將出席巴拉圭首都亞松森建城486周年相關活動。期間賴清德將會晤阿布鐸及潘尼亞，就彼此關切的雙邊合作事項及國際議題交換意見。

俞大㵢表示，阿布鐸曾經在今年2月率團訪台，展現台巴友好邦誼，潘尼亞也剛在7月11至15日以總統當選人身分率團訪台，期間分別會晤蔡總統、賴清德、外交部長吳釗燮、經濟部長王美花及衛福部長薛瑞元，並進行企業參訪及產業座談，為未來兩國政府及民間加強合作奠定基礎。

俞大㵢說，賴清德這次赴巴拉圭恭賀堅定挺台的潘尼亞就職，意義重大，相關節目都在規畫及協調中，外交部將持續與相關部會及巴拉圭政府通力合作，妥善辦理此次專案出訪。

隨後媒體提問，這次賴清德是否會過境美國？俞大㵢說，台方去南美洲或中南美出訪，以往都會安排在美國過境，這次也依以往慣例辦理，美國也是以舒適、便利、安全、尊嚴的原則辦理過境。媒體也問，這次過境可能低調，僑宴也不公開？有跟僑胞聯繫了嗎？俞大㵢則沒有進一步說明。

隨後外媒問，過境不怕引發中國不滿嗎，可能引起新一輪軍演？俞大㵢說，副總統過境美國已經辦理過10次，這是第11次，這是慣例，以前就是這個樣子，沒有理由跟原因造成不必要的騷擾。

媒體追問低調是美方要求嗎？俞大㵢強調，有關副總統以特使出訪行程，包括到巴拉圭及到美國過境，都是以舒適、便利、安全、尊嚴的原則辦理，「所謂低調說是別人在說。」

賴清德 邦交 蔡英文

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