陸生團訪台中 北大生：喜歡熱情台灣

大陸師生參訪團一行抵達巨大自行車文化探索館，北京大學黨委書記郝平（中）面帶微笑。(記者黃寅／攝影)

馬英九 基金會邀請的大陸師生訪問團，昨由北京 大學黨委書記郝平帶領，參訪台中自行車文化探索館。

馬英九基金會執行長蕭旭岑說，馬前總統和郝平認為這次只是開始，未來每年都會推動台灣學生去大陸參訪，也讓大陸學生到台灣參訪，讓兩岸年輕人多交流，就會降低衝突的可能性。

昨一早，師生就搭遊覽車抵達自行車文化探索館，館方為他們進行近一小時導覽，讓師生了解台灣傳統產業發展。

北京大學二年級女學陳詩嫿說，非常喜歡台灣，感覺人民非常熱情好客，對師生團特別友好；她很感謝馬先生（馬英九）能保障此行順利，並以馬曾說，看到（大陸）家鄉發展特別驚喜，她認為像馬一樣，去看、去交流是增進相互了解特別好的方式。

湖南大學四年級學生孫鵬說，希望接下來幾天能和台灣青年學子有更多交流，3月曾和台灣學生交流，這次又見面，感覺台灣很熱情，很喜歡台灣。

蕭旭岑轉述，郝平說兩岸都是中華民族、炎黃子孫，兩岸年輕人一定要多認識彼此，「我們這一代的人就是要推動年輕人更加的合作、更加的緊密認識」，他覺得這個工作責無旁貸，明年開始每年也會有類似合作。

國民黨大安區立委參選人羅智強昨表示，馬政府時期陸生一年最高可達4.2萬人，民進黨 執政後人數卻逐年下降，在兩岸惡意螺旋不斷上升時，馬邀陸生訪台開啟善意循環，「是兩岸和平的定海神針」；民進黨罔顧學術自由與校園自主，連陸生都要嚴審嚴查，凸顯民進黨總統參選人賴清德說想要與習近平共進晚餐的虛偽與荒謬。

國民黨主席朱立倫昨也表示，陸生來台訪問，民進黨想盡辦法卡關，找一堆理由阻撓，卡到最後才同意，不知這樣兩岸要怎麼和平？要怎麼交流？難道要兵戎相見，讓大家上戰場？