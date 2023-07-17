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參訪台積電、捷安特 北大生體驗快慢節奏

記者黃寅／台中17日電
北京大學二年級學生陳詩嫿說，她在巨大（捷安特）的自行車文化探索館裡，尋找到了適合自己的節奏。(記者黃寅／攝影)
北京大學二年級學生陳詩嫿說，她在巨大（捷安特）的自行車文化探索館裡，尋找到了適合自己的節奏。(記者黃寅／攝影)

參觀完台積創新館和巨大（捷安特）的自行車文化探索館，兩者有何不同？赴台參訪的陸生訪問團成員、北京大學二年級學生陳詩嫿只花了1分25秒就有完整清晰的解說，而且還帶著些許感性，令人印象深刻。

馬英九基金會邀請的大陸5所大學師生來台參訪團，前天他們曾參觀了台積電的台積創新館，昨天上午轉赴台中市參觀巨大自行車創辦的自行車文化探索館。陳詩嫿受訪時被問到，先後參觀高科技產業與傳統產業，有什麼不同的感覺？

陳詩嫿說，在台積創新館有一句話讓她印象深刻，「創新無處不在，創新改變了我們的生活」。而當她看到自行車這個行業，當她走過它的兩百年發展歷程，她看到了踏板怎麼樣出現，怎麼樣從兩個輪子一高一低，變成了幾乎相同的大小，變得愈來愈便利，我們去騎行、通行，愈來愈便於我們的生活，而且更多了不同的設計、不同的功能，她覺得真的就是那句話「創新改變了我們的生活」。

說到兩公司 不同點，她認為，晶片可能更高科技，會覺得它是產品裡一個在背後的小的元件，而自行車是深度的融入我們的生活，我們每天看到它、使用它，覺得更加親切。走過它的發展歷程時，配合上一些有年代感的畫報，會覺得非常復古，心也慢慢靜了下來。在7分鐘的影片裡有一句話說「自行車從來不是為了追求更快、追求速度，而是為每一個人找到適應的節奏」。

陳詩嫿感覺，台積電創新館讓她看到了科技飛速發展，愈來愈快，而在自行車展覽館，她感覺自己慢下來了，尋找到了適合自己的節奏。

台積電 馬英九 北京

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