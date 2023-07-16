接待陸生團 馬英九：兩岸青年增加了解 哪需擔心戰爭

中國五所大學的青年學子15日抵台台訪問交流，前總統馬英九表示，希望兩岸關係和平發展，全面恢復正常交流。（圖：馬英九基金會提供）

前總統馬英九 與馬英九基金會邀請中國大陸五所大學的青年學子來台訪問交流，昨交流團抵台，馬英九設宴接待時，也與率隊的北京 大學黨委書記郝平晤談。馬英九和郝平都表示，兩岸學生互動「渾然天成，欲罷不能」，希望兩岸關係和平發展，全面恢復正常交流。

來源：聯合新聞網

陸生交流團昨上午搭乘中國國際航空CA185航班提前抵達桃園機場，由馬英九基金會執行長蕭旭岑接機。陸生交流團有來自北京大學、清華大學、復旦大學、武漢大學及湖南大學等五所大學，共37人來台進行為期九天八夜學術交流。

馬英九表示，這次陸生參訪團順利來訪，是這幾年最重要的兩岸青年交流活動，也是他73歲最好的生日禮物，希望延續兩岸青年交流的熱度。當兩岸青年增加更多了解，彼此增加更多情誼，哪裡還需要擔心會有戰爭與衝突？

郝平則表示，馬英九3月率團至大陸祭祖參訪，對促進兩岸交流往來、推動兩岸關係和平發展具有積極意義，青年是民族的未來、是兩岸的未來。正如馬英九所言，兩岸年輕人的互動是「渾然天成、欲罷不能」。

郝平並表示，孫中山先生曾說「中國之復興，當亦出於中國青年之奮鬥」，他非常希望與台灣高校進一步深化交流合作，共同推動中華文化的傳承創新，促進兩岸關係和平發展，全面恢復正常交流。

來源：聯合新聞網

陸生交流團昨中午抵台後，分乘兩輛遊覽車直奔新竹，在下午2時21分抵達新竹科學園區的台積創新館，陸生魚貫入內參訪，還站在「TSMC」標誌前合影。

馬英九基金會邀請陸生交流團15日正式展開參訪行程，圖為陸生團15日赴新竹台積電參訪時合影。（記者巫鴻瑋／攝影）

來自北京大學的陸生交流團學生團長、奧運桌球金牌丁寧受訪表示，第一次來到台灣，台積館就是第一站，在導覽過程中更認識晶片製造，也認為台積電 是引領者、創新者。丁寧引述參訪過程中看到張忠謀的一句話「創新我們人類最重要的事物」，丁寧十分認同創新改變了人類的生活。丁寧也很期待與台灣的學生交流，更期待台灣各式各樣的美食，尤其是糯米類、麻糬這樣的台灣傳統中式糕點。