CPTPP成員國16日開會 台灣入會案傳尚無共識

「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）成員國16日在紐西蘭奧克蘭開會， 台灣入會案傳尚無共識。（本報資料照片）

「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）成員國16日在紐西蘭奧克蘭 開會，除了可望最終確定英國的成員國資格，也可能非正式討論中國大陸、台灣與烏克蘭 的加盟申請，這個議題深化了鄰國之間的積怨與成員國的意見分歧。

中國大陸在2021年9月16日正式提出申請加入CPTPP，台灣也在隨後不到一個星期內遞件，但海峽兩岸的申請都被擱置，同年2月1日正式申請的英國則是最早正式申請加入的新成員，整個程序預計將在奧克蘭會議上全部完成。讀賣新聞指出，接下來的焦點將放在中國大陸、台灣與烏克蘭等國提出的申請。

曾領導紐西蘭與台灣FTA談判的前外交官與貿易談判代表范千里（Charles Finny）告訴路透，這可能是CPTPP第一次將要非常認真討論如何處理新的申請案，「但對此尚無共識」。

CPTPP各成員國的部長，預期將在奧克蘭會議討論加入新成員在內的一系列主題，但是不確定將達成協議。一些成員國支持按先到先得基礎審查申請案，也就是會優先考慮中國大陸，其他國家則希望專注於最佳的申請案。

知情人士透露，「紐西蘭跟其他國家支持申請案一併得到審查，只不過有可能是以不同的速度，取決於他們滿足高標準的能力，而不是以遞件的順序」。這將避免不得不選中國大陸或台灣，或同時忽略雙方的申請。

中華經濟研究院區域發展研究中心主任劉大年認為，是否入會，得要看有否為該國先成立「工作小組」進行入會討論，才算拿到「正式起跑」的資格。

劉大年對台灣加入CPTPP的未來不表悲觀。他認為今年不論是台灣或大陸加入CPTPP要有實質具體的進展都不容易，反而明年較會是觀察的重點；他認為，的確因為大陸向國際施加壓力，台灣加入CPTPP較不易得到來自官方正式的支持，但台灣得到更多來自會員國民間、退休官員、產業公會等支持，入會條件也很被看好。

前經濟部長尹啟銘則說，台灣想加入CPTPP，未來仍困難重重。尹啟銘說，政府應該傾聽民間企業的需求，一方面這代表台灣的聲音，另一方面，這也成為政府對外談判的籌碼。何況發動民間力量支持加入，有些企業在某些國家有重大投資 ，或許有幫助力量可協助政府談判。