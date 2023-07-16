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反制陸灰色入侵 台軍方強化偏遠離島防務

記者程嘉文／金門16日電
國軍駐守最偏遠的東碇島，是多數人沒有聽過的小島。（記者程嘉文／攝影）
國軍駐守最偏遠的東碇島，是多數人沒有聽過的小島。（記者程嘉文／攝影）

過去一年，金門駐軍兩度成為新聞事件焦點，去年8月，小金門與周邊離島，連續遭廈門的無人空拍機入侵，影片被剪輯傳上網站，對國軍大肆挖苦；今年3月，二膽島炊事兵陳嘉壎疑因債務泅水逃亡，至今滯留在大陸。檢討事件暴露的問題，國軍已進行一系列改革，包括提升各離島的主官位階，增派輔導長，改善官兵生活設施，配備無人機干擾槍等反制裝備。

國軍駐守金門周邊九個沒有居民的離島，其中有離廈門最近的獅嶼，最遠的東碇距離超過30公里，超出大小金門的火力支援範圍。早期兩岸熱戰時期，距敵最近的外圍離島，更是共軍「水鬼」摸哨突襲的重點，雙方曾付出不少傷亡。

當年近十萬大軍的金門，如今只剩數千，離島官兵自然也縮水。無人機騷擾與陳嘉壎事件，顯示離島極易成為灰色入侵的對象，軍方檢討後，將先前主官降為上尉的小島，恢復為少校，並恢復輔導長。

金防部官員說，無人機侵擾可謂「傷害性不強，羞辱性極大」。民規空拍機很小，距離稍遠就不易看到、聽到。拍下的畫面，情報價值不高，也無力搭載殺傷性彈藥，但影片瘋傳，的確可讓對岸大打認知戰。

去年9月1日在獅嶼率先擊落無人機的下士甘晉嘉，回憶當時距離近200公尺，自己用T91步槍半自動射擊，瞄一次打一發，打了約15發子彈，終於看到它墜入島北面的海裡。兩天後，廈門市政府明令，禁止空拍機飛出海岸。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲指出，就軍事角度，如今中共若發動戰爭，已可直接攻擊台灣，各外島中只有東引與澎湖具備戰略價值。但從政治層面而言，金門馬祖象徵意義仍大。與大陸近在咫尺的外圍離島，重點應從提防正規登陸戰，轉為反制對方灰色侵擾。離島孤懸在外，生活格外辛苦，增設幹部強化心輔，掌握士官兵身心狀況，也是正面之舉。

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