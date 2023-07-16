金廈泳渡暌違四年登場 陸官員專案入境

金廈泳渡華人接力公開賽昨在廈門舉行，200名游泳好手挑戰雙人接力賽。（記者蔡家蓁／攝影）

金廈泳渡華人 接力公開賽暌違四年昨舉行，200名選手挑戰雙人接力賽，海象平穩，選手成績打破紀錄，男子組與女子組冠軍全由中國大陸選手包辦。另來自北京 體育總局游泳中心社會活動部副部長許琦等人也隨隊到金門，是小三通復航後，首次有現職中國大陸官員，專案申請入境。

來源：聯合新聞網

第11屆金廈泳渡昨上午8時30分鳴槍出發，泳士們縱身入水，全長7公里。此次公開賽分為三組別，男A組（14歲以上，30歲以下），男B組（31歲以上，55歲以下），女子組（14歲以上，55歲以下），每組取前20名頒發獎金。

男子A組由趙捃博航-張滋航奪冠，成績85分29秒；男子B組第一名李光鑫-徐逸君成績106分05秒；女子組第一名陳張怡-陳慈成績91分11秒。

趙捃博航首次參加就拿到冠軍，他說，海象平穩，游起來感覺很好，參加這項活動很有意義，對此次成績很滿意；張滋航則回憶，最後衝刺時相差不到半公尺，一度落後，最後拚命往前衝，險勝對手。

今年包括廈門市政府辦公廳副主任柯斌偉、許琦等近30人，也隨隊前進金門，是年初小三通復航後，首次有現職中國大陸官員，以專案方式申請入境。

另外，金門縣政府教育 處與台北市政府體育局昨也同步續簽運動交流合作備忘錄，縣府教育處長孫麗琪表示，藉由金廈泳渡，邀請北市體育局觀摩，雙方提出將針對大型體育賽事進行運動合作交流。