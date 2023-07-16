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偏遠離島 東碇缺水源駐軍禁用洗衣機 獅嶼面積僅200坪

記者程嘉文／金門16日電
面積僅200坪的獅嶼，守軍幾十年來加蓋與挖洞，成為宛如迷宮的立體迷你城市。（記者程嘉文／攝影）
面積僅200坪的獅嶼，守軍幾十年來加蓋與挖洞，成為宛如迷宮的立體迷你城市。（記者程嘉文／攝影）

如以「面積狹小」與「遠離世界」衡量，位於金廈水道中央面積僅200坪的獅嶼，單趟船程需要兩小時的東碇，不僅是金門離島最偏遠，在國軍駐守據點中，可說亦無他處能及。多數國人沒聽過這兩個小島，曾在金門服役的官兵，也只有少數人曾經登臨。聯合報此次採訪，是25年來首度有外界媒體獲准登島。

離島官兵的食物等生活必需品，以及人員放收假，仰賴每周兩次軍租民船；油料彈藥等軍用物資，則由海軍駐金門的登陸艇隊載運。受限碼頭簡陋，只有小船能靠泊，因此每到冬季，船隻常因風浪大停航，對外交通也暫時中斷。東碇守備隊長林幸葦回憶，自己在島上兩年，最長紀錄是25天沒有船。

東碇是廈門東南外海的玄武岩山頭，海拔56公尺，因位處航道要衝，清同治11年就設立燈塔，是中華民國政府管轄燈塔中，興建年份最早者。島上無車道，從碼頭到居住區，要爬301級階梯，官兵暈船抵達，立刻又得負重登山，任何大型設施登島，諸如火砲、發電機、冰櫃、撞球檯等，都要先精密計算。

早年離島缺水缺電，洗澡得用海水，肉品無法冷藏，只能運上活雞，逐日宰殺。如今發電能量大增，已24小時供電，有冷氣與大型冰櫃，且無須管制淡水，但仍不得使用洗衣機等耗水產品，洗滌廢水也要拿來沖廁所。至於對外通訊，獅嶼在小金門的電信覆蓋範圍內，東碇則需透過軍網，在官兵寢室、交誼廳等處設立上網熱點。

金防部政戰主任張榮順說，離島生活各人感受不同。如果耐不住寂寞，必定度日如年；也有人自得其樂，覺得島上任務與人際關係比較單純，是否分發離島，除當事人意願，也要評估個性。目前獅嶼、東碇的官兵體能與戰技成績，都超出國防部設定標準。

中華民國 國防部

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