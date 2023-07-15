台北旅展開幕…兩岸觀光開放無期 百萬陸客淪空談

台北國際夏季旅展14日開幕，但由於蔡政府未核准大陸省市旅遊局官員前往，也連帶影響大陸業者參展意願，最後僅近70名業者報名參展，共設47個攤位。(記者周湘芸／攝影)

2023台北國際夏季旅展昨開幕，這是暌違三年半以來，首次有中國大陸旅遊業者參加台灣舉辦的旅展，但此次台方未核准省市旅遊局官員前往，連帶影響陸業者參展意願，加上兩岸政治情勢不佳，台灣業者苦嘆，要等到兩岸觀光 開放遙遙無期，盼民進黨政府對於兩岸觀光推廣不要再「講一套、做一套」，老用政治卡關。

本報系聯合報報導，為期4天的台北國際夏季旅展昨在世貿1館登場，大陸展區除海旅會外，還有山西、黑龍江、江蘇、浙江等9省參展，為疫後兩岸規模最大的旅遊交流場合，業界將之視為兩岸旅遊恢復交流風向球。

遺憾的是，由於蔡政府不予核准省市旅遊局官員一同前往，從最初200多人申請，之後核准134名業者赴台，到最後僅近70名業者報名參展，共設47個攤位。對照年初交通部長王國材喊出百萬陸客來台的目標，已成空談，蔡政府對於兩岸觀光推廣「講一套、做一套」，旅遊業者繼續寒心。

中華民國 旅行商業同業公會理事長蕭博仁表示，政府不斷強調兩岸觀光應雙向同時開放，不過兩岸一定要有一方先示好，在雙方僵持不下的情況下，受傷的只是更多旅遊業者。目前已有九成以上台灣旅遊業者希望先單向開放，即便當前無法立即開放，也應給出時間點，而非遙遙無期。

調閱觀光局今年1到5月陸客赴台數據，總人數僅5萬8324人次，其中以探親為目的者占最大宗，觀光目的者少之又少，僅今年4月共659人次，其餘月份都不到300人次赴台。

今年上半年已過完，接下來還有近6個月的時間可以努力，但年初交長喊出的百萬陸客來台，目前看來已勢必無法達標。

另據台北中國時報報導，即使台方仍禁止組團遊陸，但台灣赴陸旅遊人數已恢復到疫情 前的四成，超乎預期。

據交通部統計，今年5月台灣人赴大陸是14萬7408人次，約是疫情前2019年5月36萬1289人次的四成。有旅遊業者透露，許多台灣旅客改以散客方式進入大陸，再找地接社組團旅遊，避開目前對赴陸團客的限制。