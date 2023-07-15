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陸生團抵台直奔台積參訪 馬英九親自接待

記者程遠述／台北15日電

前總統馬英九促成對岸學子赴台交流訪問，今中午交流團約將抵台，馬英九將代表馬英九基金會親自接待。馬英九基金會昨公布該團行程，總計在台9天16個行程，陸生今天抵台後，將赴新竹參訪台積電「台積創新館」，後續將參訪政大、台大、故宮博物院、慈濟，並到太魯閣、九份等地。

馬英九文教基金會上月邀北京、清華、復旦、武漢、湖南大學5校陸生37人赴台交流，卻遭相關單位「技術性卡關」；先是陸委會透過學者傳話要馬英九基金會不要送件，教育部又發文5所同意接待的大學，要求提出「師生維安計畫」，遲至訪問團出發前3天，才同意核發入台證。

馬英九日前在臉書發文表示，大陸五所大學的青年學子抵台訪問，是這幾年最重要的大陸青年朋友赴台交流團，他希望能為恢復兩岸關係盡一點心力，也希望兩岸關係能夠雨過天青，全面恢復正常交流。

馬英九基金會昨公布行程，包括參訪台積創新館、捷安特自行車文化探索館、台北101大樓、故宮博物院、大稻埕，也會到政治大學、台灣大學及文化大學、東華大學等學校交流，和台北論壇基金會、長風基金會及馬英九基金會交流，還到太魯閣、九份及平溪等名勝。

馬英九 教育部 北京

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