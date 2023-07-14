AIT擴建案「仍在研議中」 外交部：不會給美差別待遇

為滿足「美國在台協會」（AIT）台北辦事處的擴建需求，政府鎖定內湖中學金湖校區2.6公頃的國中用地，擬變更為機關用地租給AIT使用。（記者林俊良／攝影）

美國在台協會（AIT ）台北辦事處爭取擴建，有意徵用一旁校園用地，引發內湖居民反彈，外交部昨表示，本案仍在研議階段，外交部將配合土地管理機關台北市府辦理意見徵詢，不會因為提出單位是AIT就給予差別待遇。

AIT目前爭取台北辦事處擴建，鎖定內湖國中金湖校區2.6公頃的國中用地，但民意代表及里民普遍反對。國民黨 立委王鴻薇昨說，AIT擴建後比行政院、總統府還要大，必須考慮社會觀感，「民進黨政府宣稱絕對不接受中國台灣，難道要接受美國台灣嗎？」

王鴻薇說，外交部要先面對附近居民的質疑，這件事雖涉及外交事務，但也應該要充分理解地方居民的感受。現在看來外交部會一肩承擔，「當美國下指令，外交部就會全力達成」，這也是為什麼會引起這麼多爭議的原因。

外交部發言人劉永健表示，AIT提出擴大租用地的需求，仍在研議階段，相關審議程序都會依政府法規辦理，絕對不會因是美國在台協會，而給予不同，或差別的待遇。

國民黨議員游淑慧13日在臉書 表示，要把里民的意見聽進去，而不是把座談會民眾當「臨演」走過場，只扮演美國的傳聲筒。

游淑慧在臉書提到，外交部刻意選在平日下午辦理，上班族無法來，但現場還是有近200里民到場，且都是持反對意見。但AIT卻沒有派個有分量、敢說話的官員出面溝通，甚至躲在會場旁的門後，著實讓人感到遺憾。游說，外交部官員只會一直用「台美關係」為美國緩頰和爭取。「用地單位不願出席，台美關係只有台灣？」