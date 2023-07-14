台灣企業天亮醫療摘掉台獨帽子 大陸撤銷制裁

天亮醫療器材去年8月發表聲明，否認以公司捐款給國台辦所稱台獨機構。(記者巫鴻瑋／翻攝)

光寶科技旗下醫療器材公司天亮醫療，成為首家成功摘掉「台獨」帽子的台灣企業。大陸國台辦發言人陳斌華昨日宣布，鑒於天亮醫療在兩岸關係上表達正確立場，有關部門決定，即日起不再對天亮醫療採取懲戒措施。

天亮醫療主要生產小型生化檢驗儀等儀器。去年8月時任美國眾院 議長裴洛西 抵台訪問後，國台辦旋即宣布對「台獨頑固分子關聯機構」台灣民主基金會、國際合作發展基金會採取懲戒措施，禁止大陸組織、企業、個人與為這兩個基金會捐款的宣德能源、凌網科技、天亮醫療、天眼衛星科技等企業進行任何交易、合作，禁有關企業負責人入境。

當時天亮醫療就曾發聲明澄清，並無捐款至國際合作發展基金會，「經查，2018年已離職員工個人報名參加國際合作發展基金會主辦之醫療科技推廣研習班，報名費用為新台幣3000元(約96美元)，此純屬員工個人進修行為」。

陳斌華表示，大陸方面宣布對台獨頑固分子關聯機構和企業採取懲戒措施，受到兩岸各界高度關注和台商台企的廣泛支持。近一年來，天亮醫療多次提供相關材料，對涉事情況作了解釋，表明係企業內部管理失察。

陳斌華說，其負責人近日在接受台灣媒體採訪時表示，台獨會引發戰爭，和平穩定的兩岸關係有利於兩岸經貿合作，他本人及企業支持「九二共識」、反對台獨。

陳斌華指出，「鑒於天亮醫療能深刻認識錯誤，在兩岸關係上表達正確立場」，有關部門決定，即日起不再對天亮醫療採取禁止大陸組織、企業、個人與其進行交易、合作和禁止負責人入境等措施。