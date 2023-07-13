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AIT擬擴建 里民嗆先建交 議員：占地比白宮大要做什麼

記者陳熙文、林佳彣、林麗玉、楊正海／台北13日電
「美國在台協會」（AIT）台北辦事處擴建需求，外交部台灣美國事務委員會12日舉行「台北市立內湖國民中學金湖校區國中用地變更為機關用地」之都市計畫變更草案公開展覽前座談會，現場里民卻不買單，紛紛表達反對與抗議。（記者林俊良／攝影）
「美國在台協會」（AIT）台北辦事處擴建需求，外交部台灣美國事務委員會12日舉行「台北市立內湖國民中學金湖校區國中用地變更為機關用地」之都市計畫變更草案公開展覽前座談會，現場里民卻不買單，紛紛表達反對與抗議。（記者林俊良／攝影）

為滿足「美國在台協會」（AIT）台北辦事處的擴建需求，政府擬將內湖中學金湖校區的國中用地，變更為機關用地租給AIT使用，但有地方居民反對，並在外交部昨天舉辦的座談會中高喊「建交啊」，認為美國應展現誠意先與台灣建交，台灣才能為朋友兩肋插刀。

為滿足「美國在台協會」（AIT）台北辦事處的擴建需求，政府鎖定內湖中學金湖校區2...
為滿足「美國在台協會」（AIT）台北辦事處的擴建需求，政府鎖定內湖中學金湖校區2.6公頃的國中用地，擬變更為機關用地租給AIT使用。（記者林俊良／攝影）

針對AIT擬使用現址旁的校園用地作為擴建用地，外交部台灣美國事務委員會昨舉行「台北市立內湖國民中學金湖校區國中用地變更為機關用地」之都市計畫變更草案公開展覽前座談會，邀請附近里民表達意見。

台灣美國事務委員會秘書長薛美瑜致詞指出，台美近年來有更密切的合作，AIT業務也持續增長中，為因應不足的辦公空間，也攸關台美關係的長遠發展，所以提出租用土地的構想，不僅有實際需求，也有助台美關係持續深化，對外交部來講是樂見其成。

負責講解計畫的學邑工程技術顧問公司副總經理施彥亨則表示，計畫土地位於金湖路的東側，雖為校園用地，但北市教育局過去已表明因為少子化，沒有開闢需求，定位上屬市政的儲備用地，為因應AIT辦公及倉儲空間擴充的需求，傾向將土地變更為機關用地，未來會經過都市計畫法第27條第一項第四款來做變更。

不過，現場里民紛紛表達反對意見，有人甚至高喊「建交啊」，直言不能平白無故把內湖的用地交給外國人，「今天你美國人有種，你先跟我建交再來談。」國民黨北市議員吳世正也認為，此例不可開，指台美關係雖然重要，但台灣其他友邦也很重要，若此例一開，是不是其他友邦開口要擴建，台灣就要幫他們去變更找土地？「美國還不是我們的邦交國！」議員游淑慧則質疑，擴建後將會占地近九公頃，甚至比美國白宮還大，「到底是為什麼AIT需要這麼大的空間？」

AIT昨天也派人到現場旁聽，但不願透露職稱頭銜，也未被授權發言，並在座談會結束前就先行離開。

台北市長蔣萬安昨天受訪表示，土地96%都屬於中央國產署，北市府只有3.8%的地，一切規畫都是尊重中央的決定。

AIT 教育局 白宮

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