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辦不成共諜又生出洗錢 向心：滯台4年奇幻司法之旅

記者王宏舜／台北13日電
向心（左）、龔青夫婦被控洗錢，台北地方法院去年2月判無罪。檢方上訴，台灣高等法院辯論終結，向心表示已滯留台灣4年了，是「奇幻的司法之旅」，批評檢方的指控沒證據，辦不成共諜案又生出洗錢案，樣樣「不可思議」。(記者王宏舜／攝影)
向心（左）、龔青夫婦被控洗錢，台北地方法院去年2月判無罪。檢方上訴，台灣高等法院辯論終結，向心表示已滯留台灣4年了，是「奇幻的司法之旅」，批評檢方的指控沒證據，辦不成共諜案又生出洗錢案，樣樣「不可思議」。(記者王宏舜／攝影)

澳洲「王立強」共諜案牽扯中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦，檢方依國安法查辦，改依洗錢罪起訴；一審認證據不足，判無罪。台灣高等法院昨辯論終結，向心指已滯留台灣4年是「奇幻的司法之旅」，檢方的指控沒證據，辦不成共諜案又生出洗錢案，充滿「不可思議」。

龔青說，當了30多年家庭主婦卻失去回家權利，世上竟有這麼荒唐的事，希望早日結束司法鬧劇。審判長嚴正要求當事人注意情緒性言語，指法院看證據辦案，勿動輒用「司法鬧劇」形容；本案定9月6日宣判。

2020年總統大選前，「王立強」在澳洲爆料是向心共諜下線，檢調在桃園機場攔截60歲向心、54歲龔青夫婦離境，以犯國安法發展組織罪嫌疑重大為由限制出境。檢方調查後不起訴共諜案，但指向心夫妻洗錢，台北地方法院認檢方舉證與洗錢構成要件不符，判無罪。

高院審理時，向心表示夫妻從2019年11月24日被留在台灣，先查共諜案再換洗錢案，共諜案先限制出境再調查，洗錢案先起訴再調查，「這是很離譜的事」，檢方的指控沒有一項是事實。

律師方伯勳表示，向心售股並非虛偽交易，售股時不可能知道大陸國太集團非法集資，售股所得非犯罪所得，有權動用，購屋款項來自Wealth Smart公司，不是售股所得。

方說，向心夫妻購屋前正常看屋，未用人頭買賣，金流無斷點，從未擔心被扣押資產，檢方指向「不在大陸投資」是謬論；檢方對價格、主體、金流、時空的認定錯誤，起訴內容違反論理結構、經驗法則，且在審判中還不合理地繼續蒐集證據，應判無罪。

台北地檢署調查共諜案，今年4月第二次不起訴，職權送再議，台灣高等檢察署分案查辦迄未結案，方質疑檢方動機。

澳洲 投資 高院

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