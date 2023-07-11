我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

是拉差辣醬供不應求飆高價 亞馬遜平台2瓶160元

想吃的餐點沒了…聯合航空商務艙旅客「大鬧機艙」被迫改降

新聞眼／意識形態卡交流 兩岸緩和失助力

記者 賴錦宏

旅遊向來是兩岸交流的先鋒，是兩岸相互理解和溝通的管道，由於聯審會拒絕了大陸旅遊官員赴台，導致大陸旅遊業者赴台參展意願降低，赴台交流人數少了一大半，勢必影響參與的規模和力度，結果不僅損害了消費者的權益，更因此減弱了緩和兩岸緊張的一大助力。

疫情之後，兩岸經貿恢復正常，各項交流陸續展開，唯獨兩岸旅遊「此路不通」。影響的不僅是旅遊業者，更多是消費者的權益。

旅遊產業是台灣重要民生產業，大陸旅遊業務是許多業者主要經營項目。兩岸旅遊遲不開放，衝擊業者生計，更不利於兩岸業者聯手開發第三地市場。

今年以來，台灣業者多次表達早日恢復兩岸旅遊合作的願望，包括中華兩岸旅行協會理事長許晉睿、旅遊全聯會理事長蕭博仁、台灣旅遊交流協會理事長賴瑟珍等人，都曾前往北京拜會大陸文旅部、國台辦、海協會，表達發揮旅遊界的積極作用，促進兩岸文化和旅遊交流合作，致力恢復兩岸交流常態化。

這次蔡政府禁止大陸九省旅遊官員參與旅展，更多是意識形態考量。其實，大陸地方官員赴台，有助於雙方更深入理解和互動，也是日後兩岸旅遊恢復正常不可或缺的基石。而大陸地方官員的態度，當然也會影響業者經營方向。

政府與其用盡方法降低兩岸緊張，最好方式其實就在眼前，即恢復旅遊、讓航班回到正常。正如賴瑟珍所言，「有來有往，就不會愈走愈遠」，這也是避免誤解和誤判的途徑。然而，觀察當前兩岸情勢和政府作為，短時間內要恢復常態，恐不樂觀。

北京 疫情

上一則

外役監好處多 勞務類型搶破頭 種花「園藝組」最夯

下一則

蔡政府提簡報、辦論壇 在野譏佛系打詐

延伸閱讀

捷運站廣播有大陸口音挨批 網友：雞蛋裡挑骨頭

捷運站廣播有大陸口音挨批 網友：雞蛋裡挑骨頭
新聞眼／賴清德選前撒幣造神 國家資源買單

新聞眼／賴清德選前撒幣造神 國家資源買單
新聞眼／「綠能專區」先射箭再畫靶 漠視環境正義

新聞眼／「綠能專區」先射箭再畫靶 漠視環境正義
新聞眼／1個支持 2個反對 侯兩岸主張直球對決賴清德

新聞眼／1個支持 2個反對 侯兩岸主張直球對決賴清德

熱門新聞

圖為夜市示意圖。（本報資料照片）

台灣隱形富豪…賣水煎包擁上億身家、賣鹹酥雞現金買房

2023-07-06 18:26
台北秀傳醫院執行院長鄭丞傑在美國滑雪受傷。（取材自臉書）

台名醫鄭丞傑遊美骨折 被6分鐘1萬6748元診斷費嚇傻

2023-07-06 03:45
行凶的張姓嫌犯殺人後強力反抗，四名熱心路人分持鍋鏟、電扇、行李箱及棍子對峙，最後嫌犯才被制伏在地。記者徐白櫻／翻攝

女子遇隨機砍殺 路人拿湯瓢、電風扇、行李箱搭救

2023-07-09 14:28
75歲的妻子受不了丈夫需索無度，下體發炎而求診、擦藥膏，反被丈夫認為她不檢點、偷人；妻子訴請離婚，一、二審皆判准。（示意圖／Ingimage）

夫「一周5次」害七旬婦下體發炎 反遭指偷人…法官准離

2023-07-06 20:01
逛夜市人潮。示意圖／報系資料照

台灣街頭越來越多大陸小吃？他逛夜市傻眼：啥是冰粉

2023-07-03 14:02
FT報導指出，隨著中國擴大對台灣的軍事恐嚇，一些台灣人正默默尋找保護自已財富和準備出路的選項。歐新社

FT：憂心台海衝突 台富人開始錢坤大挪移 這些資產最受青睞

2023-07-04 16:50

超人氣

更多 >
糖尿病患吃水果 碰到這三種要小心

糖尿病患吃水果 碰到這三種要小心
FBI：密州中餐館老闆劫殺案偵破 員工預謀下狠手

FBI：密州中餐館老闆劫殺案偵破 員工預謀下狠手
心臟病是頭號殺手 50歲以上應培養這個護心習慣

心臟病是頭號殺手 50歲以上應培養這個護心習慣
不滿柯文哲「太監說」 甄妮開罵：你連公公都不配

不滿柯文哲「太監說」 甄妮開罵：你連公公都不配
當心以後花大錢 房屋首購族最易犯三錯誤

當心以後花大錢 房屋首購族最易犯三錯誤