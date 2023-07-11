新聞眼／意識形態卡交流 兩岸緩和失助力

旅遊向來是兩岸交流的先鋒，是兩岸相互理解和溝通的管道，由於聯審會拒絕了大陸旅遊官員赴台，導致大陸旅遊業者赴台參展意願降低，赴台交流人數少了一大半，勢必影響參與的規模和力度，結果不僅損害了消費者的權益，更因此減弱了緩和兩岸緊張的一大助力。

疫情 之後，兩岸經貿恢復正常，各項交流陸續展開，唯獨兩岸旅遊「此路不通」。影響的不僅是旅遊業者，更多是消費者的權益。

旅遊產業是台灣重要民生產業，大陸旅遊業務是許多業者主要經營項目。兩岸旅遊遲不開放，衝擊業者生計，更不利於兩岸業者聯手開發第三地市場。

今年以來，台灣業者多次表達早日恢復兩岸旅遊合作的願望，包括中華兩岸旅行協會理事長許晉睿、旅遊全聯會理事長蕭博仁、台灣旅遊交流協會理事長賴瑟珍等人，都曾前往北京 拜會大陸文旅部、國台辦、海協會，表達發揮旅遊界的積極作用，促進兩岸文化和旅遊交流合作，致力恢復兩岸交流常態化。

這次蔡政府禁止大陸九省旅遊官員參與旅展，更多是意識形態考量。其實，大陸地方官員赴台，有助於雙方更深入理解和互動，也是日後兩岸旅遊恢復正常不可或缺的基石。而大陸地方官員的態度，當然也會影響業者經營方向。

政府與其用盡方法降低兩岸緊張，最好方式其實就在眼前，即恢復旅遊、讓航班回到正常。正如賴瑟珍所言，「有來有往，就不會愈走愈遠」，這也是避免誤解和誤判的途徑。然而，觀察當前兩岸情勢和政府作為，短時間內要恢復常態，恐不樂觀。