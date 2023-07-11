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陸委會擋陸官員…台北旅展 陸參展人數腰斬

記者賴錦宏、周彥妤／台北11日電
2023台北國際夏季旅展14日將在世貿一館登場，10日舉行展前記者會，邀請多位show girls推廣各種好康。(記者胡經周／攝影)
2023台北國際夏季旅展14日將在世貿一館登場，10日舉行展前記者會，邀請多位show girls推廣各種好康。(記者胡經周／攝影)

2023台北國際夏季旅展14日將在世貿1館登場，這次旅展是疫後兩岸規模最大的旅遊交流場合。據了解，由於台方不允許受邀的大陸9省旅遊官員赴台，連帶影響大陸旅遊業者赴台意願，儘管台方聯審會核准134名業者來台，最後僅65位業者報名參展。

台北國際夏季旅展是由台灣旅遊交流協會和品保協會主辦，將在14到17日一連舉行4天。今年原本邀請大陸福建、浙江、江蘇、海南、黑龍江、河南、陝西、湖北與山西等9省旅遊官員和業者來台參與。不過，陸委會、移民署和觀光局於6月27日舉行聯審會決定，在主辦方提出的212名申請人中，扣除大陸官員，只允許134名大陸業者赴台。

由於台方不同意大陸旅遊官員赴台，連帶造成許多大陸業者也取消赴台，最後只有65位業者報名參展，與已獲得許可來台的134人相較，人數減少了一半。

觀光局前局長、台灣旅遊交流協會理事長賴瑟珍昨天證實，2023台北國際夏季旅展將有來自大陸9省旅遊業者共65人、表演人員10餘人，共70餘人赴台，是疫後兩岸最大規模的旅遊交流展。

她說，兩岸業者恢復交流，台北夏季旅展是第一步，將為未來兩岸旅遊合作帶來更多可能和希望，「有來有往，大家就不會愈走愈遠」。

被問到大陸官員無法赴台，連帶影響業者赴台意願，賴瑟珍說，兩岸要恢復全面交流，需要時間，在此之前，還有很多事情可做。例如她稍早與陸委會商談提及，在兩岸恢復全面交流前，可否先展開兩岸旅遊界交流，如開放小三通、專業人士交流、商務人士旅遊等。

她提到4月曾率團訪問北京，向陸方表達，希望循序漸進恢復兩岸旅遊交流，獲得明確肯定的答覆。自北京回台後，她就以專案申請，推動本次旅展。

此次台北國際夏季旅展，除了上述大陸9省業者來台，還有6家航空公司參展，設展位47個。期間將安排旅遊推介會、非遺表演等40餘場。

據悉，大陸也很重視這次旅展，原本7月1日要退休的大陸海旅會台北辦事處主任任佳燕，也因籌備參展，留待活動結束才返回大陸。

台灣旅遊交流協會理事長賴瑟珍。(記者賴錦宏／攝影)
台灣旅遊交流協會理事長賴瑟珍。(記者賴錦宏／攝影)

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