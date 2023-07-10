漢光實兵操演月底登場 主戰場在北台
國軍漢光39號演習實兵操演本月下旬陸續登場，主戰場將在北台第3作戰區實施，軍方規畫讓蔡總統視導國家關鍵基礎設施防護科目演練，由後備109旅後備部隊固守桃園煉油廠，反制敵軍入侵；海軍陸戰隊兩棲登陸舟波則規畫首度於八里挖子尾海岸實施，配合作戰區推演淡水河口反擊作戰，挖子尾據點因應操演近期升級兵火力部署，進行戰場經營，展現要塞戰備模式，完成繁複灘岸阻絕部署。
國防部將在本周說明漢光實兵操演科目，據了解，北部作戰區將有淡水河反擊作戰、台北港奪控港口作戰、桃園國際機場反空機降、桃園煉油廠國家關鍵基礎設施防護科目等重點演練項目，將於本月26、27日陸續實施。
中國大陸 近期對台實施認知作戰，將軍民協調許久的桃園國際機場反空機降操演，誣指為所謂「逃亡」彩排，謠言雖屬無稽，但為免引發不當聯想，26日軍方捨棄桃機操演，改規畫蔡英文總統前往桃園煉油廠，視導109旅實施國家關鍵基礎設施防護科目演練。
淡水河口近日清晨傳來震爆聲，煙塵升入空中，引起民眾關注，陸軍在八里一帶灘岸模擬轟炸，實施操演預習。
據了解，本屆漢光實兵再度以淡水河口反擊操演驗證作戰區指揮三軍的效能，海軍陸戰隊原規畫在桃園竹圍漁港海灘實施兩棲登陸，改於27日由AAV7兩棲突擊車群擔任攻擊軍在八里挖子尾實施搶灘，作戰區已完成灘岸阻絕工程，據點強化隱蔽與兵火力部署，並建設供發揚火力的壕溝地堡，參演擔任防衛軍的CM34砲車、蜂眼野戰防空雷達與復仇者防空飛彈都提前進駐。
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