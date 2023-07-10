傳美方促研發生物戰劑 國防部否認

國防部預醫所所長洪乙仁表示，興建新P4實驗室，希望能成為對抗新興及再現性傳染病的領先指標設施。(本報資料照片)

有消息來源指出美方要求中華民國國防部 的預防醫學 研究所，投資建設新型P4實驗室，秘密建立研發病毒能力，開發生物戰劑。

不過，國防部否認並表示，預醫所以執行傳染性疾病的病原偵檢、防護及治療任務為主。有關美國疑敦促台方研發戰劑的消息，非屬事實。

據了解，2022年6月23日與2023年1月9日，兩度由當時的行政院長蘇貞昌主持代號為南海工作會議的秘密會議，2022年6月23日那次會議，美國要求台灣研發生物戰劑的問題，由國防部報告推動進度。

根據2022年6月23日秘密會議的會議紀錄顯示，國防部代表說，依據美國要求台方研發生物戰劑能力，規畫設置新建生物安全第4等級實驗室（P4），國防部已完成規畫，美方將派員協助審查規畫案，國防部將繼續執行管制辦理。會議主席告訴在場官員，P4實驗室與發展無人機，是美國的要求，蔡總統非常重視，請國防部必須依進度管制執行。

2022年6月2日蔡英文 到三峽國防醫學院預防醫學研究所視察，當時引起媒體注意。國防部過去宣稱預醫學所只進行生物戰劑防護工作，蔡英文視察時，預醫所卻說，具有生物戰劑研發科技基礎。

2021年10月19日，國防部記者會宣布建立新的P4實驗室，預醫所所長洪乙仁宣稱，新冠疫情爆發之初，對病毒不是很了解，第一時間在生物安全第4等級實驗室分離出病毒，執行病毒培養、鑑定及分析。洪乙仁有關分離病毒，培養病毒的能力，是間接證實有研發生物戰劑的能力。

國防部興建新P4實驗室，洪乙仁的說法是，現有P4實驗室約30年前建置，已不符現行法規，建置新型P4實驗室希望能符合國際最嚴格的標準，成為亞太地區對抗新興及再現性傳染病的領先指標設施。

去年底縣市長選舉民進黨慘敗後，軍方立場轉趨保守。2023年1月的會議，國防部認為研發生物戰劑違反國際公約，不宜研發生物戰劑，會議裁示向總統府反映軍方態度，未下令停止研發生物戰劑。