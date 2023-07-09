新聞評論／四大支柱保衛和平？賴清德錯置時空環境

民進黨總統參選人、副總統賴清德。（記者劉學聖／攝影）

民進黨 總統參選人、副總統賴清德 日前投書美國《華爾街日報》，以「我保衛台海和平的計畫」為題，提出將帶來和平與繁榮的「四大支柱」。但即便從政治口號來看，這「四大支柱」也不切實際，不但無助解決台灣困境，更可能令台灣處境雪上加霜。

賴清德選擇將其「四大支柱」向美國媒體投書，而非直接向國人報告，一則因為國人皆知「務實的台獨工作者」底蘊，本質上就不可能帶來台海和平；二則基於美國「疑賴論」難除，賴清德投書與其說是介紹其政策主張，不如說是對美國的輸誠報告。而這也顯示，賴清德要延續蔡英文總統路線，首先就是延續民進黨自蔡英文以來「以台灣利益換取大外宣」的路線。

但賴清德投書提到，他的角色定位「與當年維護台海安全的政治前輩一樣」，顯然是昧於現實。在國際新冷戰格局下，蔡政府選邊站的結果，是讓台灣身處戰爭可能引爆點的第一線；即使國防支出大為增加，也未能改變兩岸情勢越來越緊繃、軍力對比越來越失衡的事實。而作為賴清德「四大支柱」壓軸的「穩定而有原則的兩岸關係領導能力」，也因此顯得萬分諷刺。

如今兩岸關係大幅倒退，不僅官方交流管道中斷，民間交流也處處受阻，蔡政府更有意無意製造對大陸民眾歧視 的環境與敵視的氛圍。例如在對待陸生的態度上，從無法納入健保、疫情期間禁止訪台，到不讓在台陸生施打疫苗，連前總統馬英九邀請陸生到台參訪，都處處受阻。這些已不僅是雙標問題，而是赤裸裸的歧視了。政治意涵最低的陸生問題尚且如此，遑論其他交流。

蔡政府時期的兩岸關係，從和平交流走向緊張對峙，一來是基於民進黨的傳統立場，二來是抗中大旗下獲得的選舉紅利；最重要的，則是迎合美中對抗的新冷戰思維。但蔡政府的全面迎合，無論在國防、外交或經貿層面，並未給台灣帶來實質利益。台灣一方面得承擔兩岸兵凶戰危的風險，另一方面則得犧牲國家利益，為「民主友邦」的需索埋單。

在美方的要求下，台灣近年的國防支出水漲船高，役期也被迫從四個月延長為一年。但美方並不願賣給台灣最先進的防衛武器，許多已採購且議定交貨時間的武器，也被一再延遲交貨。在經貿上，則遭到美國予取予求：台積電被迫到美國設廠、全面開放萊豬進口，甚至連美國在台協會要求用國中校地擴地增建，台灣都得配合處理。就是用台灣的產業根基和人民健康，換取虛幻的國際支持。

而這種不對等的利益輸出，不僅限於對美國。台日漁權糾紛由來已久，馬政府期間簽訂了台日漁業協定，但日本卻吃定蔡政府的軟弱立場，態度反而漸趨強硬。另外，日本8月起將排放福島核廢水，相較其他鄰近國家的高度關切，蔡政府則近乎噤聲。連遠在歐洲的立陶宛，都可獲得蔡政府無償提供的半導體技術，成為潛在的台灣半導體競爭者。這些難堪的角色定位，難道都與「當年的政治前輩」一樣？

嚴格來說，做為總統參選人，賴清德投書應該說明的重點，絕不是對美交心或是否蔡規賴隨，而應是對國人清楚說明，蔡政府造成的問題，賴清德能否解決？賴清德的「四大支柱」，只是侈言「支持兩岸現狀」、「不排除兩岸對話」。但美中已經開始對話，而兩岸缺乏共同的政治基礎，並已進入「對抗模式」，如果這是賴清德要維持的現狀，對話從何而來？以國家利益換取「口頭支持」，又怎麼讓人民吞下去？