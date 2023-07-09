我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞裔女創辦兒童商品 年收入17萬 「蝸居」加州140平方呎小屋

葉倫訪中高規格接見 評論：北京「棉裡藏針」搶主導權

新聞評論／四大支柱保衛和平？賴清德錯置時空環境

聯合報社論
民進黨總統參選人、副總統賴清德。（記者劉學聖／攝影）
民進黨總統參選人、副總統賴清德。（記者劉學聖／攝影）

民進黨總統參選人、副總統賴清德日前投書美國《華爾街日報》，以「我保衛台海和平的計畫」為題，提出將帶來和平與繁榮的「四大支柱」。但即便從政治口號來看，這「四大支柱」也不切實際，不但無助解決台灣困境，更可能令台灣處境雪上加霜。

賴清德選擇將其「四大支柱」向美國媒體投書，而非直接向國人報告，一則因為國人皆知「務實的台獨工作者」底蘊，本質上就不可能帶來台海和平；二則基於美國「疑賴論」難除，賴清德投書與其說是介紹其政策主張，不如說是對美國的輸誠報告。而這也顯示，賴清德要延續蔡英文總統路線，首先就是延續民進黨自蔡英文以來「以台灣利益換取大外宣」的路線。

但賴清德投書提到，他的角色定位「與當年維護台海安全的政治前輩一樣」，顯然是昧於現實。在國際新冷戰格局下，蔡政府選邊站的結果，是讓台灣身處戰爭可能引爆點的第一線；即使國防支出大為增加，也未能改變兩岸情勢越來越緊繃、軍力對比越來越失衡的事實。而作為賴清德「四大支柱」壓軸的「穩定而有原則的兩岸關係領導能力」，也因此顯得萬分諷刺。

如今兩岸關係大幅倒退，不僅官方交流管道中斷，民間交流也處處受阻，蔡政府更有意無意製造對大陸民眾歧視的環境與敵視的氛圍。例如在對待陸生的態度上，從無法納入健保、疫情期間禁止訪台，到不讓在台陸生施打疫苗，連前總統馬英九邀請陸生到台參訪，都處處受阻。這些已不僅是雙標問題，而是赤裸裸的歧視了。政治意涵最低的陸生問題尚且如此，遑論其他交流。

蔡政府時期的兩岸關係，從和平交流走向緊張對峙，一來是基於民進黨的傳統立場，二來是抗中大旗下獲得的選舉紅利；最重要的，則是迎合美中對抗的新冷戰思維。但蔡政府的全面迎合，無論在國防、外交或經貿層面，並未給台灣帶來實質利益。台灣一方面得承擔兩岸兵凶戰危的風險，另一方面則得犧牲國家利益，為「民主友邦」的需索埋單。

在美方的要求下，台灣近年的國防支出水漲船高，役期也被迫從四個月延長為一年。但美方並不願賣給台灣最先進的防衛武器，許多已採購且議定交貨時間的武器，也被一再延遲交貨。在經貿上，則遭到美國予取予求：台積電被迫到美國設廠、全面開放萊豬進口，甚至連美國在台協會要求用國中校地擴地增建，台灣都得配合處理。就是用台灣的產業根基和人民健康，換取虛幻的國際支持。

而這種不對等的利益輸出，不僅限於對美國。台日漁權糾紛由來已久，馬政府期間簽訂了台日漁業協定，但日本卻吃定蔡政府的軟弱立場，態度反而漸趨強硬。另外，日本8月起將排放福島核廢水，相較其他鄰近國家的高度關切，蔡政府則近乎噤聲。連遠在歐洲的立陶宛，都可獲得蔡政府無償提供的半導體技術，成為潛在的台灣半導體競爭者。這些難堪的角色定位，難道都與「當年的政治前輩」一樣？

嚴格來說，做為總統參選人，賴清德投書應該說明的重點，絕不是對美交心或是否蔡規賴隨，而應是對國人清楚說明，蔡政府造成的問題，賴清德能否解決？賴清德的「四大支柱」，只是侈言「支持兩岸現狀」、「不排除兩岸對話」。但美中已經開始對話，而兩岸缺乏共同的政治基礎，並已進入「對抗模式」，如果這是賴清德要維持的現狀，對話從何而來？以國家利益換取「口頭支持」，又怎麼讓人民吞下去？

賴清德 民進黨 歧視

上一則

侯友宜故鄉固樁 綠議員同框疑倒戈

下一則

傳國民黨等他無條件投降？柯文哲驚訝回應

延伸閱讀

巴拉圭準總統11日訪台 蔡英文、賴清德將分別接見

巴拉圭準總統11日訪台 蔡英文、賴清德將分別接見
賴清德巧遇學生讚學費補助有感 藍委：簡單粗暴的造神

賴清德巧遇學生讚學費補助有感 藍委：簡單粗暴的造神
台大選最新民調 柯文哲超車賴清德 藍委又喊「侯下韓上」

台大選最新民調 柯文哲超車賴清德 藍委又喊「侯下韓上」
新聞評論／居住不正義惹怨 賴清德3箭藏「政治算術」

新聞評論／居住不正義惹怨 賴清德3箭藏「政治算術」

熱門新聞

圖為夜市示意圖。（本報資料照片）

台灣隱形富豪…賣水煎包擁上億身家、賣鹹酥雞現金買房

2023-07-06 18:26
台北秀傳醫院執行院長鄭丞傑在美國滑雪受傷。（取材自臉書）

台名醫鄭丞傑遊美骨折 被6分鐘1萬6748元診斷費嚇傻

2023-07-06 03:45
新北市一名年輕家長在臉書PO出打女兒的影片、照片，畫面中讀國小的女孩跪在地上，父親用藤條不斷抽打女孩小腿，打得渾身傷，讓人看了不忍。翻攝自中華民國護兒御守團協會

台女童考第5名遭藤條狂抽…每科95分為標準 少1分打1下

2023-07-02 11:12
75歲的妻子受不了丈夫需索無度，下體發炎而求診、擦藥膏，反被丈夫認為她不檢點、偷人；妻子訴請離婚，一、二審皆判准。（示意圖／Ingimage）

夫「一周5次」害七旬婦下體發炎 反遭指偷人…法官准離

2023-07-06 20:01
逛夜市人潮。示意圖／報系資料照

台灣街頭越來越多大陸小吃？他逛夜市傻眼：啥是冰粉

2023-07-03 14:02
圖／ingimage

台男勾人妻鬧出「人命」 1理由拖媽媽下水附連帶賠償

2023-07-02 13:42

超人氣

更多 >
洛杉磯時報：華裔第二代卓越經營 大華超市成全美名店

洛杉磯時報：華裔第二代卓越經營 大華超市成全美名店
中國地鐵又見活春宮 大連驚見男把頭鑽女伴裙裡「吃海鮮」

中國地鐵又見活春宮 大連驚見男把頭鑽女伴裙裡「吃海鮮」
消失12天、對外行程取消… 全民好奇：秦剛在哪？

消失12天、對外行程取消… 全民好奇：秦剛在哪？
「無法做愛非常痛苦」 成人片女星摔斷背 靠AI重新上工

「無法做愛非常痛苦」 成人片女星摔斷背 靠AI重新上工
何謂集束彈？為何美國供應烏克蘭？相關爭議一文看懂

何謂集束彈？為何美國供應烏克蘭？相關爭議一文看懂